直播經濟崛起，愈來愈多的創作者透過直播，分享生活內容、影音娛樂，看好直播商機，台灣影音直播大廠圓剛科技（2417）另闢蹊徑，瞄準滑世代，推出4K相機影像擷取盒，讓手機直播可以輕鬆到位。
以往直播主想要提升創作內容，多半會使用相機作為視訊鏡頭，但隨著人手一機的時代來臨，手機直播已成未來趨勢，為布局新商機，圓剛科技宣布，推出提供比網路攝影機更進階的影像品質的4K相機影像擷取盒，搭配自家視訊軟體CamEngine及最新的免費手機APP Live Streamer，讓直播主可以就地取材使用包含美肌濾鏡、ePTZ 數位變焦、人像追蹤等功能，進一步提升創作內容。
圓剛指出，新推出的4K相機影像擷取盒具有隨插即用功能，不用額外安裝驅動程式，在macOS、Windows和Android平台都可以正常使用，創作者可以透過最新Live Streamer手機APP，直接使用手機分享直播內容，無論是錄製手機畫面，或是擷取相機畫面到手機進行高畫質直播，都能用Live Streamer做到，適合所有想要進行手遊實況、生活Vlog的創作者。
圓剛指出，為貼合台灣市場的需求，該款產品全程都在台灣設計製造，首發將在各大實體通路、電商平台和圓剛網路商店同步上市，先行測試水溫。
由於疫情稍歇，由疫情帶動的直播熱潮由盛轉疲，反映在圓剛的業績上亦復如是，前三季累計營收僅37.02億元，呈年減23.3％，另今年上半年EPS0.68元表現也不若去年同期的EPS0.84元。
為強化競爭力，圓剛今年積極推出新品，除即將上檔的4K相機影像擷取器外，日前圓剛還推出了雙鏡頭網路攝影機，這些新產品的效益都將在第四季展現，期待可以拉近與去年業績的差距。
(時報資訊)
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