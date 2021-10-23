台灣電動機車業掀起電池交換站布建大戰，Gogoro Network與光陽Ionex兩大系統積極卡位。3月推出的光陽Ionex 3.0系統，訂下年底前全台千站的高速布站目標，短短七個月設站突破600站，10月並搶先登上台灣公路最高點－武嶺，設立全台海拔最高換電站，宣示力拚後發先至的決心。
電動機車龍頭Gogoro Network全台換電站已達約2,200座，並持續「上大改小」，擴充各電池交換站電池充電槽，打造同時容納百顆電池的超級換電站，布設全台最便利的電池交換網絡。
Gogoro Network並拿下2021年度中油加油站換電站全部194站標案，其中包含距離武嶺40公里路程的南投仁愛鄉聖本篤加油站，Gogoro Network計畫年底前將前往增設換電站，同時與位於清境農場的小七門市洽談設立換電站，提供騎士透過沿途換電，完成騎電動機車上下武嶺的壯舉。
國內電動機車的能源補充方案，電池交換已成為主流，換電站的數量、密度，成為兩大電動機車系統業者－PBGN（Power by Gogoro Network）、光陽Ionex爭取買家的最大關鍵，雙方無不投入大量資源維運、拓站。
Gogoro Network經過逾五年的累積，全台已累積約2,200站換電站，騎士已能透過沿途換電的方式，順利騎車環台；後發的Ionex，3月中開始建站，到9月下旬達到全台500站的里程碑，隨疫情趨緩，近期Ionex設站進一步加速，至10月20日已推進至全台600站，等於短短一個月「作站」百站，展現年底前達成全台千站目標的決心。
業者表示，武嶺位於台灣公路最高點，過往由於換電站距離太遠，電動機車騎士無法獨力攻克，因此誰能將換電站「設上」武嶺，成為許多熱血車友最關心的話題。
Gogoro Network原本有機會拿下武嶺頭香，不料被光陽Ionex搶先插旗，與當地兩家民宿業者合作建站並搶先開通，拿下「台灣最高換電站」的名號，也讓兩大電動機車系統業者的戰爭更趨白熱化。
光陽Ionex執行團隊表示，將持續透過「便利換電站」與「大型換電站」兩種形式，持續布建更多、更方便的換電站，對年底前完成全台千站的目標有高度信心。
(時報資訊)
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