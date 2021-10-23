美股科技股重啟攻勢，台股22日開高後在平盤上下震盪收小黑，外資有進有出並微幅賣超台股，但新台幣延續偏升走勢，不脫近日區間，終場收在27.902元兌1美元，升值1分，新台幣同步收周線，本周累計升值1.25角或0.45％，周線連二漲。

匯銀主管指出，美股道瓊陷入區間整理，科技股攻勢延續，反應在主要亞股漲跌互見，台股則是欲振乏力，「萬七」關卡前反壓仍在，顯現近關情怯，最後微跌不到1點至16,888點。反觀新台幣偏升走勢不變，約是前一個交易日的區間整理，國際美元偏弱整理是主因之一。

國際美元指數本周從94.17震盪向下至93.5邊緣，主要亞幣紛紛反彈走升，22日升幅0.02～0.35％不等，新台幣升幅0.04％相對小。再看本周新台幣累計升值0.45％，與韓元相同，僅次於人民幣的上漲0.61％，其他亞幣升幅0.14～0.26％不等，僅漲高的印尼盾及泰銖各貶值0.35％及0.12％。

匯銀主管表示，外資22日雖微幅賣超台股新台幣9億元，但本周累計仍加碼台股逾新台幣150億元，在匯市偏匯入，激勵新台幣一舉升破28元，重返27元價位，接下來隨月底愈來愈近，出口商拋匯作帳需求陸續進場，將提供新台幣支撐，預料應是暫時維持27元常態。

金融市場暫無新波瀾，但匯銀主管認為，美國聯準會（Fed）11月如無意外應會宣布開始縮減購債，大陸恒大事件及限電危機未解除，尤其通膨升高及油價高漲，都是目前不確性發展的重要指標，金融市場不能過度樂觀看待，外資預料還是偏保守居多。短線先看第四季消費旺季表現如何，影響外資動向，引導新台幣後市升貶。

(時報資訊)