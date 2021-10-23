因應業務需求，中租控股今年頻募資，除了積極和國內銀行接洽辦理持續聯貸案外，中租控股日前已通過將在國內辦理「第一次無擔保轉換公司債」，金額達60億元，中租董事會先通過依票面金額之100.5％發行，票面零利率面額零利率。

中租控股表示，這次發行無擔保轉換公司債考量有二因素：第一，資金取得條件優勢：票面利率為零且依票面金額的100.5％發行；第二：可轉債具股票轉換權，有機會以溢價發行新股。至於中租控股發行第一次無擔保轉換公司債所募集的資金主要用途為是償還銀行借款。確切的發行條件及實際發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及該計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，未來仍會因應金融市場狀況或客觀環境需訂定或修正，都授權董事長全權處理。

根據公開資訊觀測站資料顯示，今年來中租控股頻頻公告相關聯貸案，初步統計連同中租控股海內外子公司共有18案，由於有各幣別，至少包括新台幣366億元、日圓33億元、美元4.36億元以及人民幣87億元等。

針對上述多項聯貸案，中租控股資金用途多為因應業務所需，但中租控股也表示，中租控股近一至二年雖辦理多項聯貸案，但有些都是「借新還舊」為主。

中租控股今年業務的確明顯大幅成長中。中租-KY上半年稅後淨利已來到100.5億元，經配股配息稀釋後的每股盈餘仍有7.11元，毛利率高達72.73％，較去年同期每股盈餘5.71元成長率高達24.5％。中租控股前三季營收527.69億元，較去年同期435.99億元，年成長率超過二成。

(時報資訊)

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