拚金融科技、數位金融，國銀各出奇招。永豐銀行兵分三路主要從「數位平台、數據、場景」等面向持續精進，從「懂數字」的銀行朝「用數據」的銀行目標大步邁進。臺企銀則是積極強化數位金融創新，今年已開放他行帳戶進行認證機制。
永豐銀行指出，2021年純網銀相繼開業，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊，趁勢透過商品創新、客群經營及風險管控等機制，從「數位平台、數據、場景」等面向持續精進。在「數位平台」部分，持續導入多項創新技術進行規劃；DAWHO數位帳戶今年前三季開戶數已突破百萬戶，市場排名第三。
在「數據」部分，則以數據驅動深化「客戶中心」的思考設計，建構智能運營的分析架構及客群經營，透過數據建構的事件服務或微服務模式，強化個人化的服務體驗。
「場景」部分，配合政府政策及趨勢，永豐銀全面走向Open Banking目標不變，近期攜手集保公司合作開辦開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，提供消費者更便利且無斷點的金融服務場景。伴隨Partner APIs持續發展，永豐銀行持續強化中後台系統管理架構並支持業務發展的力道，不斷建構Partner API場景金融，積極布局支付與繳費服務，擴增繳費服務範疇及支付工具，提高使用率與黏著度。
臺灣企銀積極強化數位金融創新。臺企銀主管表示，臺企銀積極發展數位金融創新及深耕金融科技，今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級，並開放他行帳戶認證機制，搭配創意行銷活動，創造市場話題與顧客申辦熱潮。臺企銀統計，至2021年8月底，數位存款總戶數較去年底大幅成長近三倍，存款量成長逾22倍，並有超過四成客戶存滿15萬元的1.5％優惠利率額度。
臺企銀主管表示，自今年5月中推出第三類他行帳戶驗證開戶後，新申請的客戶只需準備手機及他行帳戶帳號，就可完成開戶程序。最新數據顯示，8月新戶中，超過七成都是以第三類方式開戶，成為臺企銀數位存款帳戶開戶主力。
(時報資訊)
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