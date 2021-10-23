公股銀行觀察，近期聯貸市場有關永續發展及ESG相關的聯貸案較以往增加，各銀行也積極搶攻相關商機。

彰化銀行主管預期，接下來的主要資金需求產業除綠能產業外，還有電子通路業、營造業、不動產開發業等。在聯貸策略上，彰銀規劃，只要經評估優質的聯貸案件均會積極爭取承作，另將視政府政策需求及發展方向，配合辦理。

第一銀行近年則配合政策，統籌主辦多個案件，包含ESG（環境、社會、公司治理）、新南向政策等等。例如今年的友達光電聯貸案、聯合再生聯貸案，都是將ESG與授信業務結合，藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標。此外，今年的台塑集團越南聯貸案及台塑集團澳洲聯貸案，則是響應新南向政策。

一銀主管分析，近期的主要資金需求產業，包括傳統產業、電子產業及離岸風電產業等。其中，由於一銀承作專案融資經驗較少，在離岸風電融資策略，目前將選定有經驗統籌主辦銀行合作，先以參貸或共同主辦角色，不擔任統籌或管理銀行，來參與評估離岸風電融資。

接下來的聯貸策略，一銀規劃，所有優質中小或大型客戶的聯貸案均是銀行爭取的目標，涵蓋各種產業別，目前並配合政府政策，加強推展「綠色產業」及「5+2新創產業」等重點產業。

至於公股銀接下來看好產業，彰銀評估，包含半導體、晶圓代工、5G、生技、綠能等產業，主要原因是產業未來展望佳。不過，對於看壞產業，包含觀光產業、飯店產業，主要是受疫情影響程度較大。

一銀指出，受惠於車用晶片需求升溫，以及5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等趨勢，帶動全球晶片需求持續成長，進而使晶圓代工市場供不應求態勢加劇，預測晶圓代工產業為相對看好的產業。

另外，隨歐美陸續解封，帶動鐵礦砂運輸需求持增，整體海運運能吃緊，海運業為另一看好產業。

(時報資訊)