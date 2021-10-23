房市買氣回籠。中央銀行公布9月五大銀行新承作放款統計，當月新增房貸555.52億元，月增120.51億元或27.7％，年增2.06億元或0.37％，但新增房貸利率下滑至1.346％、創歷史新低，市場推測，這可能就是央行10月1日大動作找來36家銀行喝咖啡，要求不得殺價競爭的原因。

央行官員說明，房屋買賣移轉及房貸作業，需費時一至一個半月，通常會產生遞延效應，意即9月五大銀行新增房貸明顯增加，主要反應7月27日本土疫情降為二級後，有購屋需求的民眾開始進場看屋，遞延反應在9月新增房貸的增加上。觀察本土疫情5月中旬升至三級警戒，購屋民眾避免實地看屋，買氣轉冷，7、8月新增房貸因此明顯減少。

五大銀行新增房貸利率9月下滑0.003個百分點、來到1.346％，再創歷史新低。央行官員認為，由於公民營銀行房貸的競爭激烈，針對部分優質戶推出優惠低利率房貸，加上新完工成屋的整批分戶房貸，利率也相對低，使得9月房貸利率下滑，但基本上來看幅度不大。

台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承作房貸，比重約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。統計並顯示，六都9月買賣移轉棟數月增27.7％，與五大銀行新增房貸金額月增幅相同，但六都移轉棟數呈現年減二位數的12.2％，五大銀行新增房貸金額卻是年增0.37％，明顯不同調。

銀行房貸主管表示，政府全面打炒房，央行2020年12月起祭出選擇性信用管制，希望銀行的資金不要過度流向房市，但2021年來銀行仍積極搶攻房貸業務，「利率殺到見骨，讓央行實在看不下去」。因此，除9月第三度調整管制，更找來36家銀行喝咖啡，「默契上，房貸利率若在1.6％以下，就會被關切」，預料10月新增房貸利率將明顯反彈。

下半年來，包括7月房地合一課稅2.0上路，還有8日的民俗月（農曆7月），自住購屋族避免在當月交屋，9月6日民俗月結束，買氣回升符合預期。銀行房貸主管強調，10月房貸利率雖偏向調高，但其實還在相當低的水準，在自住需求支撐下，新增房貸未必大幅下降。

央行官員表示，9月第三度調整選擇性信用管制，及月初找36家銀行開會，「都是預防性的措施」，希望各銀行落實授信風險管理的定價原則，相信銀行也會留意。至於未來新增房貸利率是否回升，仍有待進一步觀察。

(時報資訊)