美國聯準會（Fed）褐皮書顯示，隨著新冠疫情的影響逐漸減退，美國經濟在9月與10月以溫和的速度增長。此外，雖然美國近期經濟活動前景整體上保持正面，但部分地區對前景不確定性有所上升，態度較前數月有所保留。
報告指出，工人不足，限制勞動力增長，雖然工資暫時只溫和增長，但供應鏈持續受影響，生產商和零售商均明顯漲價，大部分地區物價均顯著上升。報告令投資者對美國未來陷入「滯脹」的憂慮增加。
美國紐約聯儲銀行發表報告，指出9月中短期通膨預測中位數達5.3％，升至2013年開始調查以來的最高水平。加上9月份消費者物價指數仍高企，近期不少聯準會官員發表言論，均對通膨會否較預期更長時間處於高位有所憂慮，投資者正注視聯準會會否加快升息步伐。最新期貨市場預測，美國於2022年7月開始升息的機會超過一半。通膨以及升息將是美股未來主要焦點。
美國銀行股第三季業績理想，而業績公布後，相關企業股價表現偏穩，支持美股持續回升，標普500指數創下歷史新高。但科技股開始公布業績，股價表現參差。特斯拉股價上漲，但IBM及Intel表現不濟。未來一周主要大型科技股包括蘋果、微軟、Facebook、Alphabet以及Amazon等將公布業績，由於上述企業占標普指數比重甚高，其公布業績後的股價表現，將影響美股主要指數能否進一步伸延漲勢。
由於聯準會即將收水，美國債息率上升，以及美匯處於較高水平，金價2021年年初至今表現失色。事實上，比特幣等虛擬貨幣受追捧，亦吸引不少資金流入，拖累金價走勢。
不過，即使近期10年美債息率明顯反彈，金價第三季以來，大部分時間只於每盎斯1,700～1,800美元震盪，反映投資者正注視聯準會未來升息時間表，以及通膨會否繼續高升。由於我們預期聯準會態度仍偏鴿，建議可趁1,750美元或以下增持黃金。
中國經濟增速創一年來最低，第三季GDP增速放緩至4.9％，低於市場預期。9月份工業總產值按年僅增長3.1％。此外，固定資產投資前九個月年增7.3％，亦明顯低於前八個月的8.9％。另一方面，中國零售額僅在9月增長4.4％，但已經超出市場預期的3.5％。由於中國房地產市場投資預期低迷以及電力短缺，預計中國第四季GDP增長將繼續放緩。
市場普遍預期中國政府將推出支持措施以穩定增長，但由於中國全年GDP增長預計接近8％，我們預計官方只會在第四季推出有針對性的支持措施。在支持措施方面，我們預計中國政府將進一步擴大財政政策，在第四季加快特別債券的發行，這將刺激基建投資，有利水泥股和基建股。此外，預計官方亦將推出進一步的措施來支持消費，投資者可關注汽車和家電股。
港股氣氛有所改善，港元及人民幣兌美元均有所回升，反映資金流入。但港股已較10月初低位上漲超過2,000點，部分類股例如互聯網龍頭已升至短期阻力水平，預計或限制恒指短線上漲空間。恒指主要阻力於26,500點。另一方面，由於市場信心增強，預期資金短期將於類股輪動。
由於近期澳門出現確診個案，「十一」黃金周陸客訪澳門明顯下降，10月上半月博彩收入非常疲弱。但由於最新檢測沒有發現新病例，預計博彩收入下半月將溫和復甦。整體而言，澳門博彩收入短期仍受疫情偶爾出現的影響，復甦的過程仍有一定波折。
(時報資訊)
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