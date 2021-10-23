阿里巴巴正式投資芒果超媒還不滿一年，最新公告顯示，阿里創投已將其持有的5.01％芒果超媒股份，全數轉讓給湖南國資財信精果，阿里不再持有芒果超媒，此筆投資約虧損人民幣（下同）17.5億元。

芒果超媒22日股價收盤大漲5.59％，收報41.37元。阿里巴巴在2020年12月初時入股芒果超媒，當時該公司股價約為66元。而芒果超媒在2021年1月股價飆升至93元後便持續滑落，日前一度跌至37元價位。

芒果超媒22日公告，阿里創投與湖南財信精果在20日簽署股份購買協議，約定阿里創投向財信精果轉讓其持有的5.01％芒果超媒股份，轉讓價格為每股47.56元，總計交易規模近44.54億元。交易完成後，阿里創投不再持有芒果超媒股份。

阿里創投在2020年12月2日以每股66.23元的價格，共計斥資62.02億元入股芒果超媒，占5.26％股份。芒果超媒在2021年8月定增，阿里創投的持股比例也因此降低至5.01％。

一來一往下，阿里創投入股芒果超媒不到11個月即退出，總計在這筆投資中虧損17.48億元。

市場分析，主要是大陸政府加大對新聞行業監管力度，使阿里巴巴此次不惜虧本也要迅速撤出。大陸發改委10月8日就2021年版的「市場准入負面清單」公開徵求意見，該徵求意見稿重申，禁止違規開展新聞傳媒相關業務，非公有資本不得投資設立和經營新聞機構。

新規指出，非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務，並且不得引進境外主體發表的新聞，影響範圍相當廣泛。

除芒果超媒外，阿里體系的螞蟻集團12日傳出已出清手中財新傳媒股份，徹底退出財新傳媒股東名單，螞蟻此前曾參與過財新傳媒的融資。

阿里巴巴投資過不少新聞傳播或是社交媒體平台，微博2020年報顯示，阿里巴巴持有約三成的股份。阿里創投持有光線傳媒5.82％的股份和華誼兄弟4.46％的股份。阿里巴巴也持有香港南華早報。

(時報資訊)