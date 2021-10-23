2021年第三季以來，受到行業需求提振、供應端收緊、煤炭成本激增等因素支撐，大陸水泥市場價格一路上漲。統計顯示，截至10月20日，水泥均價已上漲至每噸人民幣（下同）572.77元，創下年內新高，與8月以來低點相比，漲幅達到39％。
東方財富網報導，大陸部分地區的水泥廠近期陸續宣布漲價，其中，山東省限電趨嚴，已有水泥廠庫存告急，加上煤炭等原物料價格持續走高，令業者生產成本上揚。10月20日起，山東一些主要水泥廠供應商大幅調漲水泥價格，預計近日省內其他水泥廠也將陸續跟進。
海南省則繼9月30日調漲水泥價格每噸50元之後，10月19日至20日，華潤、海螺、天涯等主要廠家再次調漲各品種水泥價格每噸約30元。此外，湖北省西北部廠家漲價意願同樣強烈，為維持獲利水準，當地繼9月下旬調漲水泥價格每噸100元後，10月15日至18日，襄陽、十堰、隨州等地的主要廠家繼續調漲水泥價格每噸80元。
市場人士表示，自10月中旬開始，大陸北方冷空氣來襲，隨著供暖季臨近，水泥等高能耗、高排放行業的錯峰生產期再度來到，這讓市場供給收縮的預期再度增強。
儘管水泥價格大漲，但市場對該產業前景存有較多雜音，10月以來，A股水泥股的整體市場表現一般，甚至有超過六成的水泥股本益比不到十倍。
證券時報報導，截至10月21日，A股水泥股10月份平均漲幅僅為0.74％，僅有亞泰集團、金圓股份、四川雙馬等三檔個股累計漲幅在10％以上。
另從估值水準來看，超過六成的水泥股包括寧夏建材、祁連山、冀東水泥、萬年青、海螺水泥等，滾動本益比在十倍以下，其中以寧夏建材的5.76倍排在最末。大陸水泥業龍頭海螺水泥滾動本益比為6.21倍，2021年來股價表現低迷，累計下跌19.2％。
(時報資訊)
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