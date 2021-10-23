面對動力煤價格瘋狂上漲，近日大陸政府推出組合拳，迫使狂漲的動力煤價格急速回跌。22日動力煤再報跌停，跌幅14％，為20日以來連續第三日跌停，總計累跌31％，令市場炒作氣燄重挫。大陸發改委22日再召開會議，研究制止煤炭企業謀取暴利的政策措施。

另外，大陸國家主席習近平22日在山東濟南考察時強調，要著力確保煤炭和電力供應穩定，保障好經濟社會運行。他表示，要從供需兩端入手，落實好「能耗雙控」措施，嚴格控制「兩高」項目盲目上馬，抓緊有序調整能源生產結構，淘汰碳排放量大的落後產能和生產工藝。

綜合陸媒報導，近期大陸因電力供應緊張，促使動力煤價格一飛沖天，並帶動焦煤、焦炭價格飛漲。10月19日動力煤2201價格站上人民幣（下同）1,982元歷史新高，這與8月16日的762元相比，短短兩個月價格飆漲高達160％，這讓各地電廠進貨時叫苦連天。

不過，自19日大陸發改委召集煤炭、電力業者與機構開會，表示將對煤炭價格實施干預措施後，市場行情急轉直下。20日起大陸期貨市場多數品種收跌，首當其衝的動力煤開盤跌停，21日再度跌停。22日動力煤2201在尾盤跌停，報價1,365元，跌幅14.01％。在連續三日跌停下，動力煤價格距離19日高點已重跌31％。另外，焦煤，焦炭表現同樣悽慘，22日焦煤跌逾11％，回吐10月以來的全部漲幅。焦炭當日也跌近9％。

大陸發改委價格司22日再召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤價長期穩定在合理區間的具體政策措施。發改委近期還將派出多個調查組，赴煤炭主產省對煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況進行實地調查。

除官方對煤炭價格與交易進行干預，產煤大省也致力釋放產能以解決缺電危機。內蒙古能源局數據顯示，9月起內蒙古的煤炭產量顯著增加，10月初產量再釋放，日產量至300萬噸，預計2021年產量可望達10.5億噸。大陸2020年原煤產量為39億噸，內蒙古產量為10億噸。

機構分析認為，目前動力煤冬季消費旺季已經開始，對煤價有一定支撐，在綜合基本面偏強和官方政策干預的影響下，大陸煤價未來可能在高檔寬幅震盪，預料在2021年底至2022年初，可望進入季節性下降階段。

(時報資訊)