大陸國家統計局在18日公布了第三季經濟數據，當季GDP成長率從第一、二季的18.3％和7.9％迅速下滑至4.9％，是2020年第三季以來最低，令各界擔心大陸經濟是否再次反轉走入低谷。在面對接踵而來的「黑天鵝」和「灰犀牛」變數，大陸官方能否及時對症下藥，將是經濟下滑能否在第四季止血的關鍵。
第三季期間，大陸國內外發生許多影響經濟發展的事件，包括大宗商品價格居高不下、大陸官方整頓互聯網、恒大集團債務違約、新冠疫情限縮全球供需、全球航運價格飆漲、地緣政治緊張，以及大陸「能耗雙控」政策引發的限電限產危機，無不衝擊到大陸經濟的平穩發展，成為第三季經濟不振的主因。
這些事件至今有些已經逐漸緩解，有的則仍在持續發酵中，大陸政府要維持第四季以及2022年經濟穩定發展，快速因應並有效化解這些問題將是當務之急。
大陸政府應對上述事件，大略分為「可操之在我」和「不可操之在我」部分。顧名思義，「不可操之在我」即是非大陸一方力量可以化解，這些事件包括全球大宗商品價格上漲、全球航運價格飆升，以及新冠疫情導致全球供應鏈和市場需求混亂等等，要完全克服這些問題，有待全球的通力合作，此時多邊機制的協商更形重要，而以大陸目前是全球第二大經濟體的實力，當可從中發揮一定的作用。
「可操之在我」方面，主要是大陸國內的政經事件，包括互聯網行業的整頓、恒大危機和「能耗雙控」政策。其中，互聯網行業經過一年雷厲風行的整治，該懲罰的已懲罰，該切割業務的也已切割，目前看來整治行動已步入尾聲，而過去一年來因為官方的反壟斷調查、對互聯網金融的強力監管，以及對遊戲行業的抑制，進而導致業績受創和行業重新洗牌的大陸網路科技產業，可望逐漸重返正軌。
房地產業是拉動許多行業發展的「火車頭」，但房價的持續上漲對經濟穩定發展也帶來隱憂。自習近平上任中共中央總書記後，定調「房子是用來住的，不是用來炒的」，隨後大陸政府持續進行房市調控，不過成效不彰，房價持續居高不下，於是官方將調控政策轉向上游的房地產企業，2020年8月推出「三道紅線」，限縮財務高槓桿操作的房企的後續融資管道。該政策在2021年進一步發酵，多家房企爆出債務危機，而影響層面最大的，就是目前餘波盪漾的恒大危機。
恒大危機若不及時處理而繼續擴散的話，影響所及不單是恒大集團存亡，還會影響市場投資人對整個大陸房地產企業股債的信任，以及限縮房企的融資和債務償還能力，進而拉高金融風險，影響經濟穩定。
對此，大陸高層近日相繼公開表態，國務院副總理劉鶴20日在金融街論壇強調房企「合理的資金需求正得到滿足」。人行行長易綱則表示，恒大事件是個案，不會造成系統性風險。兩大財經高層談話除穩定市場信心，也可預見大陸官方將介入處理恒大債務問題，讓這起危機平和落幕，給大陸第四季經濟吃下定心丸。
至於「能耗雙控」政策所引發的限電限產危機，衝擊大陸製造業的正常生產，隨著發改委等權責部門加大對煤炭等上游原物料的「保供穩價」措施，在「十一」長假結束後，雖然東南沿海製造業重鎮仍有限電情況，但較「十一」前已經緩和許多，預料在官方持續出手維持煤電充足供應之後，因缺電所導致限產情況將可以改善。
由此看，影響大陸第四季經濟的內部「灰犀牛」因素雖然還沒全面化解，但正朝逐步緩和的正面方向發展，若是外部干擾因素不再惡化，大陸第四季經濟表現較第三季更好，是可以期待的。
(時報資訊)
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