大陸資通訊大廠華為的年度活動「開發者大會2021」，22日起一連三日在東莞松山湖舉辦。本屆大會聚焦鴻蒙（Harmony）OS、智慧家居、智慧辦公、HMS行動服務等熱點話題。華為消費者業務CEO余承東透露，鴻蒙OS升級用戶已經超過1.5億，今年底可望達到2億用戶。

　香港經濟日報報導，每年華為的開發者大會，經常會披露許多市場關注的新產品、「黑科技」。華為消費者業務CEO余承東22日在會上演講時表示，華為研發的鴻蒙OS目前已有1.5億部設備進行升級，其中包括手機、智慧螢幕等設備。

　余承東指出，目前搭載鴻蒙OS的智慧生態產品已經超過4,000款，生態合作夥伴超過1,800家。僅2021年，新增鴻蒙生態設備發貨量就超過6,000萬部。他表示，按照這個進度，鴻蒙OS的用戶在年底可望到達2億。華為並在會上發表HarmonyOS 3開發者預覽版，而HarmonyOS 3開發者Beta版預計將於2022年第一季發表。

　對於外界關注華為切入智慧電動車領域的進展，余承東表示，華為的鴻蒙OS將會在2021年底～2022年初用在智慧汽車上，首款產品為小康賽力斯的一款智慧電動SUV，整個智慧座艙將由華為打造。

　華為在大會上也正式發表全新的HMS Core 6，將華為在媒體應用、圖形渲染、網路加速等多個優勢領域的先進技術，進一步開放。

　華為消費者業務雲服務總裁、華為雲CEO張平安表示，截止目前集成HMS Core開放能力的全球應用，已經超過17.3萬個，相比2020年同期增長81％。

(時報資訊)

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