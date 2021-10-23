美國總統拜登21日表示，美國對台灣有過承諾，會防衛台灣抵抗中國軍事入侵。外界關注拜登政府的台海策略是否已從「戰略模糊」轉向清晰，但白宮隨後發表聲明指出，美國對台政策並未改變。

拜登於21日在美國CNN節目時，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，美國是否會保護台灣，拜登回應，「是的，我們有承諾這樣做」。

拜登表示，美國擁有全球最強大的軍事實力，中國、俄羅斯以及全世界都知道這一點。不過他擔心中國可能發起行動犯下嚴重錯誤，因此花了很長的時間與中國國家主席習近平進行對話，表示美國並不想挑起新冷戰，但美國對中國不會退讓、立場不會動搖。

對於拜登的最新說法，白宮發言人澄清，美國對台政策並沒有改變，拜登也沒有宣布任何政策。白宮強調，美國與台灣的防務關係以「台灣關係法」為指導，美國將堅守法案承諾，繼續支持台灣自主防衛能力，也將繼續反對任何單方面改變現狀的行為。

拜登曾在8月談及阿富汗撤軍行動時，有過類似表態。拜登當時表示，美國對北大西洋公約第五條（Article 5）做出承諾，要是有人入侵或對北約盟友採取行動，美國會做出回應，對日本、韓國、台灣也皆一視同仁。

中國外交部發言人汪文斌22日回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中方沒有任何妥協退讓餘地，籲美不要站在14億中國人民的對立面。國台辦發言人馬曉光指出，美方多次明確表示無意改變一個中國政策，敦促美方妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號，為台海和平穩定帶來損害。

政大國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生認為，美國高層近來表態對台承諾不變，並將遵守「台灣關係法」提供足夠的防衛性武器，但內容並未包括派兵協防承諾，因此預計美國將維持對台海的模糊戰略，以保留是否在軍事衝突之際出兵協防台灣的選擇權。

(時報資訊)