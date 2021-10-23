美國總統拜登21日表示，美國對台灣有過承諾，會防衛台灣抵抗中國軍事入侵。外界關注拜登政府的台海策略是否已從「戰略模糊」轉向清晰，但白宮隨後發表聲明指出，美國對台政策並未改變。
拜登於21日在美國CNN節目時，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，美國是否會保護台灣，拜登回應，「是的，我們有承諾這樣做」。
拜登表示，美國擁有全球最強大的軍事實力，中國、俄羅斯以及全世界都知道這一點。不過他擔心中國可能發起行動犯下嚴重錯誤，因此花了很長的時間與中國國家主席習近平進行對話，表示美國並不想挑起新冷戰，但美國對中國不會退讓、立場不會動搖。
對於拜登的最新說法，白宮發言人澄清，美國對台政策並沒有改變，拜登也沒有宣布任何政策。白宮強調，美國與台灣的防務關係以「台灣關係法」為指導，美國將堅守法案承諾，繼續支持台灣自主防衛能力，也將繼續反對任何單方面改變現狀的行為。
拜登曾在8月談及阿富汗撤軍行動時，有過類似表態。拜登當時表示，美國對北大西洋公約第五條（Article 5）做出承諾，要是有人入侵或對北約盟友採取行動，美國會做出回應，對日本、韓國、台灣也皆一視同仁。
中國外交部發言人汪文斌22日回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中方沒有任何妥協退讓餘地，籲美不要站在14億中國人民的對立面。國台辦發言人馬曉光指出，美方多次明確表示無意改變一個中國政策，敦促美方妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號，為台海和平穩定帶來損害。
政大國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生認為，美國高層近來表態對台承諾不變，並將遵守「台灣關係法」提供足夠的防衛性武器，但內容並未包括派兵協防承諾，因此預計美國將維持對台海的模糊戰略，以保留是否在軍事衝突之際出兵協防台灣的選擇權。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：