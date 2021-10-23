「習拜會」傳出新進展，外媒報導，美國目前正力爭在11月以視訊方式，舉行美國總統拜登和中國國家主席習近平的線上峰會。消息指出，美方希望透過這次峰會，展現出拜登政府負責任地管理美中關係，並試圖為兩國之間「長期戰略競爭」的穩定關係鋪路。

在拜登就任兩個月後，美中兩國即在阿拉斯加舉行高層會晤，雙邊官員代表唇槍舌戰，火藥味濃厚，使兩國關係緊繃。美國官員認為，拜登若能與習近平直接接觸，即可成為防止美中關係走向衝突的最佳途徑。此前美國也曾多次積極表態，期望促成美中元首正式會談。

路透引述消息人士透露，因中國的防疫措施限制以及習近平出訪意願不高等因素，白宮官員正積極為「習拜視訊峰會」做準備，並期望在11月份登場，但具體計畫仍在研議中。據傳美國希望藉此向世界證明，拜登政府能夠負責任地管理美中關係。

報導指出，習拜會的確切議程須待美國與盟友協商後才能確定，預計拜登將藉由30日於羅馬登場的G20峰會、英國格拉斯哥11月舉行的世界氣候變遷峰會（COP26）等場合，與國際盟友溝通研議。中國方面，習近平自疫情爆發以來就未曾離境，重要國際會議也皆以視訊方式出席。

然而，拜登政府似乎對本次習拜會的具體成果期望不高，因此未進一步透露可能出現的詳細議程內容。報導指出，舉行習拜會本身即是當前美中關係進展的重大成果，美國亦希望藉此為美方過去多次強調的美中「長期戰略競爭」帶來穩定效果。目前美中在諸多議題的看法上仍南轅北轍，拜登政府對中國保持強硬態度，且不排除再針對經貿議題展開新調查，這恐將掀起新一波美中貿易關稅和科技戰的激烈交鋒，各界因而高度關注習拜會焦點議題，是否回歸務實溝通和談判。

報導引述美國前國務院代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）表示，這次會議可能有助於修復美中溝通的空白，並為仍處於「螺旋式下降」的美中關係設下底線，雖不見得可達到具體成果，但將防止事態更加惡化。

(時報資訊)