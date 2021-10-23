近日美元指數強勢，人民幣兌美元卻一路走強，並在19日升破6.4，引發市場關注。對此大陸國家外匯管理局22日表示，人民幣兌美元匯率升破6.4，是市場力量推動的正常表現。

　人民幣8月底後穩步升值，人民幣在岸、離岸價卻同在10月19日雙雙飆升，升破6.4，創四個月以來高點，引發市場揣測人行是否會進行干預。人民幣中間價22日報6.4032，較上日貶142點。在岸價收升85點，報6.3903，創6月10日以來新高。晚間9：14，離岸價報6.3829。

　外管局發言人王春英22日在國新辦記者會上指出，19日人民幣對美元匯率升破6.4，這是市場力量推動的正常表現。今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。

　王春英指出，首先，美元指數回落是主要觸發因素。目前市場已經逐步消化美國聯準會（Fed）的縮表消息，再加上其他的主要發達經濟體也有升息預期，且都在升溫，所以美元匯率暫時缺乏上漲動力。

　其次，9月份貨物貿易順差仍高，大陸「十一」假期之後，集中收結匯的現象明顯，市場的外匯供給相對充裕，所以升破6.4是市場力量推動的正常表現。

　王春英表示，從10月20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持窄幅波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化。外管局認為，匯率不會持續升值，也不會持續貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。

　此外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）21日公布數據顯示，9月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續維持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.19％。

　當月人民幣支付金額較8月總體增加6.67％，增速快於同期全球所有貨幣支付金額總體增加的4.41％。資料還顯示，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，占比1.39％。

(時報資訊)

#外管局 #人民幣 #美元 #Fed

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.94(0.21%)
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S&P500
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Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
05:16
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
10/22
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
10/22
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
10/22
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
10/22
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
10/22
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
00:05
德國DAX
15542.98 +70.42(0.46%)
10/22

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