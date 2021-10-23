近日美元指數強勢，人民幣兌美元卻一路走強，並在19日升破6.4，引發市場關注。對此大陸國家外匯管理局22日表示，人民幣兌美元匯率升破6.4，是市場力量推動的正常表現。

人民幣8月底後穩步升值，人民幣在岸、離岸價卻同在10月19日雙雙飆升，升破6.4，創四個月以來高點，引發市場揣測人行是否會進行干預。人民幣中間價22日報6.4032，較上日貶142點。在岸價收升85點，報6.3903，創6月10日以來新高。晚間9：14，離岸價報6.3829。

外管局發言人王春英22日在國新辦記者會上指出，19日人民幣對美元匯率升破6.4，這是市場力量推動的正常表現。今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。

王春英指出，首先，美元指數回落是主要觸發因素。目前市場已經逐步消化美國聯準會（Fed）的縮表消息，再加上其他的主要發達經濟體也有升息預期，且都在升溫，所以美元匯率暫時缺乏上漲動力。

其次，9月份貨物貿易順差仍高，大陸「十一」假期之後，集中收結匯的現象明顯，市場的外匯供給相對充裕，所以升破6.4是市場力量推動的正常表現。

王春英表示，從10月20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持窄幅波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化。外管局認為，匯率不會持續升值，也不會持續貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。

此外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）21日公布數據顯示，9月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續維持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.19％。

當月人民幣支付金額較8月總體增加6.67％，增速快於同期全球所有貨幣支付金額總體增加的4.41％。資料還顯示，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，占比1.39％。

(時報資訊)