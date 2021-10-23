近日美元指數強勢，人民幣兌美元卻一路走強，並在19日升破6.4，引發市場關注。對此大陸國家外匯管理局22日表示，人民幣兌美元匯率升破6.4，是市場力量推動的正常表現。
人民幣8月底後穩步升值，人民幣在岸、離岸價卻同在10月19日雙雙飆升，升破6.4，創四個月以來高點，引發市場揣測人行是否會進行干預。人民幣中間價22日報6.4032，較上日貶142點。在岸價收升85點，報6.3903，創6月10日以來新高。晚間9：14，離岸價報6.3829。
外管局發言人王春英22日在國新辦記者會上指出，19日人民幣對美元匯率升破6.4，這是市場力量推動的正常表現。今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向波動，總體保持穩定。
王春英指出，首先，美元指數回落是主要觸發因素。目前市場已經逐步消化美國聯準會（Fed）的縮表消息，再加上其他的主要發達經濟體也有升息預期，且都在升溫，所以美元匯率暫時缺乏上漲動力。
其次，9月份貨物貿易順差仍高，大陸「十一」假期之後，集中收結匯的現象明顯，市場的外匯供給相對充裕，所以升破6.4是市場力量推動的正常表現。
王春英表示，從10月20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持窄幅波動，未來人民幣匯率還是取決於國內外的經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場的變化。外管局認為，匯率不會持續升值，也不會持續貶值，應該會繼續在合理均衡區間上保持基本穩定。
此外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）21日公布數據顯示，9月份，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續維持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.19％。
當月人民幣支付金額較8月總體增加6.67％，增速快於同期全球所有貨幣支付金額總體增加的4.41％。資料還顯示，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第六，占比1.39％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：