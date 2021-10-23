2021年恒大集團房地產銷售表現 在寬限期到期前，身陷債務危機的恒大集團終在21日向國際債券持有人，支付一筆逾8,000萬美元的債券利息，再一次避免倒債違約。受消息帶動，恒大股票、美元債22日均大漲，離岸人民幣亦受到提振大升逾百點。

另外，恒大集團董事局主席許家印22日在復工復產專題會上表示，恒大沒有預售過的樓棟或專案今後要全部改為現樓銷售。他並宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定：一是全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是十年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

陸媒證券時報報導，9月23日，恒大未能如期支付面值20.3億美元的美元債券利息8,350萬美元，但得到30天寬限期。不少國際債券持有人曾預計其無法在上述寬限期到期前支付利息，但恒大幾乎在最後一刻償付，暫時避免了違約。

雖短暫逃過違約，但恒大仍需在10月29日支付另一筆原本在9月29日到期應付的美元債利息4,500萬美元。路透引述Quiddity Advisors分析師Travis Lundy認為，恒大21日的動作，代表其正計劃10月29日償付利息。

受還款消息提振，中國恒大股票22日開盤一度大漲5.8％，恒大物業漲4.67％，恒大汽車漲7％，恒騰網絡漲3.85％。匯市方面，離岸人民幣22日下午短線拉升近百點。晚間7：52升幅略收窄，升85點，1美元對人民幣報6.3824元。

多期仍在付息寬限期內的恒大美元債亦走強，應於9月29日付息、2024年3月29日到期的恒大地產美元債最新買價（面值1美元）漲至24.6美分，上日尾盤在21.5美分附近。應於10月11日付息、2022年4月11日到期的中國恒大美元債最新買價25.75美分，上日尾盤在22.2美分左右。

大陸國務院副總理劉鶴20日出面喊話，表示目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。中國人民銀行行長易綱同日也表示，恒大事件對金融行業的外溢性可控，有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。

除了9月底兩度無法如期支付，恒大在10月11日再次未能履行一筆1.48億美元的債務利息，同樣有30天寬限期，能否如期支付仍需要觀察。

(時報資訊)