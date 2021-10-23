美國前總統川普因鼓吹國會暴動遭推特與臉書停權後，決定自行創辦社群平台TRUTH Social，並透過與特殊目的收購公司（SPAC）「數位世界併購公司」（DWAC）合併上市，激勵後者股價狂飆。
DWAC股價21日收盤暴漲356.8％，22日早盤續漲53％，報69.5美元。
川普媒體科技集團（TMTG）與DWAC20日宣布合併，以創立名為「TRUTH Social」的社群平台，將在11月推出TRUTH Social的測試版，並在2022年第一季全面上線。
川普在宣布交易的新聞稿表示，「很高興不久後能在TRUTH Social分享我的看法，並且回擊科技巨頭。」
雖然這起交易缺乏諸多業務計畫細節，從管理團隊到詳盡的財務數據與預測等，但仍激勵在那斯達克掛牌的數位世界併購公司股價一飛沖天，21日盤中一度飆漲逾400％，終場升幅收斂至356.8％，報45.5美元。
以該收盤價計算，DWAC的市值達14.7億美元，較前一個交易日大增3.21美元。
DWAC 21日的成交量超過4.77億股，成為那斯達克交易所最活躍的個股，並在Reddit等助長「迷因股」熱潮的網路論壇獲得關注。部分投資人在推特與投資社群媒體平台StockTwits發文和貼圖，祝賀DWAC股價狂飆。
部分投資人對於DWAC股價衝高感到訝異，也猜想漲勢能維持多久，畢竟如何創造獲利是TRUTH Social的一大問題。
研究公司SPACInsider創辦人馬文（Kristi Marvin）表示：「我從未見過這種景象，股價上漲純粹建立在希望與夢想之上。」
(時報資訊)
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