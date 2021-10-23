美國財政部21日宣布與歐洲五國達成協議，結束大西洋兩岸的數位服務稅紛爭。英國、法國、義大利、西班牙和奧地利將於2023年停止對美國科技巨擘課徵數位稅，而美國將撤銷對五國商品徵收報復性關稅的計畫。
依據聯合聲明顯示，一旦15％的全球最低企業稅率上路後，英國、法國、義大利、西班牙和奧地利將停止對科技巨擘課徵數位稅。企業在過渡期間繳交的數位服務稅，將能折抵未來的稅金。
全球將近140個國家在10月稍早達成最低企業稅率協議，最快將在2023年生效，新法的目的在打擊跨國企業避稅，終止稅務天堂。最低企業稅的門檻是年營收超過7.5億歐元（約8.9億美元）的企業。
受歐洲數位服務稅影響的主要是美國科技巨頭，例如谷歌、臉書和亞馬遜等。華盛頓認為數位稅對美國企業不公，曾要求歐洲停徵，而科技大廠亦與美國政府站在同一陣線。
美國曾揚言若是英國、法國、義大利、西班牙和奧地利開稅數位稅，將對五國的商品祭出懲罰性關稅。
美國要求歐洲立即撤銷數位稅，但5國傾向待全球最低企業稅率開始採行後，再停徵數位稅。
歐洲官員與美國產業樂見歐美達成數位服務稅協議。歐盟執委會副主席暨貿易委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在推特表示，「這是好消息！我樂見這項協議。協議進一步促成企業稅合作。」
英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，這份協議為英國的數位服務稅帶來一段過渡期，保障英國的數位稅直至2023年，數位稅的稅收將繼續為重大公共服務提供資金。
美國電腦與通訊產業協會（CCIA）會長施魯爾斯（Matt Schruers）表示，協議顯示最低企業稅協助降低國際稅務與貿易緊張。
(時報資訊)
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