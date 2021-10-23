網路社交平台Snapchat母公司Snap上季營收與財測遜於市場預期，歸咎於蘋果iPhone最新隱私權政策對廣告業務的衝擊比預期更大，該公司並警告，全球供應鏈中斷與勞力短缺壓抑數位廣告需求。
受此打擊，22日早盤Snap股價狂跌20％，連帶數位廣告與社交媒體股全數倒地。
臉書、推特早盤分別下挫逾3％，谷歌母公司Alphabet跟跌近2％，顯示投資人對於這些業者即將於下周揭曉的業績感到憂心忡忡。此外，數位廣告商The Trade Desk、Magnite盤後也大跌逾4％。
程式追蹤透明化（App Tracking Transparency）政策令科技公司憂心會波及廣告收入，因該功能會跳出視窗詢問用戶是否允許追蹤。批評人士認為，這使廣告商更難有效追蹤數位廣告的效益。
Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）指出，「儘管我們原已認為會對業務造成一些程度的影響，但蘋果新提供的計算方法未如我們預料，使我們的廣告夥伴更難評估和管理他們在iOS上的廣告活動。」
史匹格並警告，因供應鏈受阻和人力短缺，客戶短期內想透過廣告帶動更多客戶需求的意願降低，因為企業對於一些可能沒有庫存的商品不願多做廣告。受累於此，Snap公布的第四季財測也遜於分析師預期。
Snap指出，第四季通常是社交媒體獲利最好的時期，因品牌業者會為年終購物季大打廣告，但如今蘋果的隱私權修改、供應鏈受阻、缺工的影響將持續到第四季，預期第四季營收介於11.6億到12億美元。據分析師原本預估本季營收13.6億美元。
Snap第三季營收10.7億美元，不如市場預料的11億美元，淨損7,200萬美元，比去年同期虧損2億美元減少64％。單日活躍用戶數達3.06億人，高於前一季的2.93億人，此數據也比去年同期2.49億人增長近23％。
(時報資訊)
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