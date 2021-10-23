特斯拉整體獲利表現優於同業，摩根士丹利分析師持續看好特斯拉股價表現。圖／美聯社 電動車龍頭特斯拉（Tesla）如今市值將近9千億美元，足足是傳統車廠豐田汽車（Toyota）的3倍，約佔全球汽車製造商市值加總的35％。特斯拉因應供應鏈受阻能力優於同業，使其全球市值最高汽車製造商的地位越坐越穩。

特斯拉周四股價上漲3.26％，每股報894美元，市值攀抵8,850億美元。22日早盤續漲0.3％。

另外，特斯拉德國新廠傳出延後啟用的消息，原因在於該公司未能取得所有環境評估執照，顯示特斯拉面臨當地嚴格監管規範。特斯拉原本計劃該廠於今年底開始投產，明年初開始向客戶交車。

特斯拉股價本益比持續攀升，股價約是2022年預估獲利的111倍。相比之下，被視為傳統車廠模範生的豐田，本益比僅9.4倍。但摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）持續看好特斯拉股價表現，主因在他認為特斯拉整體獲利表現優於同業，而自駕軟體銷售與保險等加值服務也為該公司帶來額外收入。

瓊納斯長期看多特斯拉，儘管他設定的最新目標價格為900美元，僅比特斯拉如今股價略高。但他預估該公司2030年每年電動車銷量上看580萬台，約是豐田如今銷量一半以上。特斯拉今年銷量推估約89萬台。

瓊納斯今年以來已三次修改特斯拉目標價格，但他認為這些數字僅是大致推估。若按另一套方法，他推測特斯拉每股股價可達1,015美元。

瓊納斯認為，每銷售一百萬台車輛可對於特斯拉股價帶來150美元～200美元的提振效果。若取其中值175美元，而特斯拉2030年銷量預估為580萬輛，175美元乘以5.8倍，如此得出1,015美元數字。

特斯拉在外流通股數為10億股，換言之，每銷售一百萬台車輛，對於特斯拉市值貢獻為1,750億美元。相較之下，瓊納斯推估，每銷售一百萬台車輛對於福斯汽車市值貢獻僅150億美元，豐田為260億美元。

(時報資訊)