電動車龍頭特斯拉（Tesla）如今市值將近9千億美元，足足是傳統車廠豐田汽車（Toyota）的3倍，約佔全球汽車製造商市值加總的35％。特斯拉因應供應鏈受阻能力優於同業，使其全球市值最高汽車製造商的地位越坐越穩。
特斯拉周四股價上漲3.26％，每股報894美元，市值攀抵8,850億美元。22日早盤續漲0.3％。
另外，特斯拉德國新廠傳出延後啟用的消息，原因在於該公司未能取得所有環境評估執照，顯示特斯拉面臨當地嚴格監管規範。特斯拉原本計劃該廠於今年底開始投產，明年初開始向客戶交車。
特斯拉股價本益比持續攀升，股價約是2022年預估獲利的111倍。相比之下，被視為傳統車廠模範生的豐田，本益比僅9.4倍。但摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）持續看好特斯拉股價表現，主因在他認為特斯拉整體獲利表現優於同業，而自駕軟體銷售與保險等加值服務也為該公司帶來額外收入。
瓊納斯長期看多特斯拉，儘管他設定的最新目標價格為900美元，僅比特斯拉如今股價略高。但他預估該公司2030年每年電動車銷量上看580萬台，約是豐田如今銷量一半以上。特斯拉今年銷量推估約89萬台。
瓊納斯今年以來已三次修改特斯拉目標價格，但他認為這些數字僅是大致推估。若按另一套方法，他推測特斯拉每股股價可達1,015美元。
瓊納斯認為，每銷售一百萬台車輛可對於特斯拉股價帶來150美元～200美元的提振效果。若取其中值175美元，而特斯拉2030年銷量預估為580萬輛，175美元乘以5.8倍，如此得出1,015美元數字。
特斯拉在外流通股數為10億股，換言之，每銷售一百萬台車輛，對於特斯拉市值貢獻為1,750億美元。相較之下，瓊納斯推估，每銷售一百萬台車輛對於福斯汽車市值貢獻僅150億美元，豐田為260億美元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：