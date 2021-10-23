今年以來全球供應鏈大亂，除了上游原物料缺貨之外，卡車司機短缺及港口塞車都使問題複雜化，令製造商頭痛不已，但也有業者發揮創意。經營哈根達斯冰淇淋、Cheerios穀片等食品品牌的通用磨坊（General Mills）就建立控制塔台，縮短危機應變時間。

通用磨坊光是在北美就有20間廠房，面對供應鏈混亂早就習以為常。該公司北美零售部門總裁努迪（Jon Nudi）表示，以往美國廠房平均每月都會遇上50個供應鏈問題，例如原料或包裝材料進貨延誤。但去年疫情爆發後，美國廠房平均每月要處理500至600個供應鏈問題。

努迪表示：「我在這個行業待了很久，資歷將近30年，但我可以告訴你這絕對是我入行以來遇過最艱難且最混亂的供應鏈環境。」

努迪表示，食品製造商在上游出貨延誤前通常不會收到任何預警通知，有時候生產線遇上進料短缺只能停工，「直到原料進貨為止」，因此通用磨坊多年來發展出一套應變措施，確保廠房在原物料短缺或上游供貨延誤下也能正常運作。

通用磨坊近年為了有效管理供應鏈，特別建立「每日控制塔台」，集結供應鏈管理專家及內部員工，隨時解決供應鏈問題。

努迪表示有時廠房遇上的供應鏈問題相對單純，例如喬治亞州廠房缺少一項原料時，控制塔台人員會立即調查全美廠房原料庫存，若發現愛荷華州廠房的同款原料庫存偏多，就能立刻派卡車前往調貨，讓喬治亞州廠房在1天後恢復生產。

然而，眼前通用磨坊面對的供應鏈問題相對複雜，因為是整個產業都面臨原物料缺貨，為此通用磨坊只好增加上游供應商，但此舉牽一髮動全身。

努迪表示：「我們必須徹底了解這對產品的影響程度，有時產品標籤會受影響。有時只要一款產品原料有些微調整，同系列產品都要改變。」有時候原料及包裝材料問題解決了又遇上人力短缺，例如工廠好不容易出貨到食品零售商的配送中心，卻沒有工人可以卸貨。

(時報資訊)