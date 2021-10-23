德國社民黨、綠黨與自民黨的組閣談判已在周四（21日）正式啟動，三黨希望能在11月底前達成協議，並在聖誕節前順利籌組新政府，並由社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）擔任新總理。
在德國國會選舉結束近一個月後，中間偏左的社民黨（代表顏色紅色）、親商的自民黨（黃色）與綠黨（綠色）各派出6名代表，周四在柏林集會，為組閣談判揭開序幕。如果三黨能夠組閣成功，德國將迎來史上第一個「紅綠燈」聯盟政府。
這三黨並成立22個工作小組，針對所有議題進行細節談判，期望能在11月底向大眾公布他們的組閣協議，並在聖誕節前成立新政府。他們還同意將在12月6日選出蕭茲擔任新總理，這也讓在位16年的德國總理梅克爾最終還是無法打破柯爾（Helmut Kohl's）紀錄，成為德國二戰後任期最久的總理。她與柯爾只差16天。
三黨先前在探索談判達成的初期共識，包括不調高稅率或是增加政府債務。這兩者都是自民黨的主張。他們還同意調高最低時薪到12歐元，這是社民黨在競選期間提出的政見。
就綠黨而言，該黨在加速終結煤炭生產與其它氣候政策則是獲得其他兩黨的支持。另外綠黨還要求在上任一百天期間成立氣候專案小組，該小組將會每周在各部會進行協調，一旦新法不符合巴黎協定，該專案小組將有否決權。
在探索談判開始前，三大政黨在許多議題上都存在歧異。例如綠黨認為其他政黨應就降低煤炭生產與石化燃料方面，擬定更具體的計畫；此外針對減少航空旅遊對環境造成的傷害也應該提出因應對策。
至於自民黨則要求另外兩黨放棄高速公路實行限速的做法。不過氣候研究專家指出，實施限速有助德國降低碳排放。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：