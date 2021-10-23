德國社民黨、綠黨與自民黨的組閣談判已在周四（21日）正式啟動，三黨希望能在11月底前達成協議，並在聖誕節前順利籌組新政府，並由社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）擔任新總理。

在德國國會選舉結束近一個月後，中間偏左的社民黨（代表顏色紅色）、親商的自民黨（黃色）與綠黨（綠色）各派出6名代表，周四在柏林集會，為組閣談判揭開序幕。如果三黨能夠組閣成功，德國將迎來史上第一個「紅綠燈」聯盟政府。

這三黨並成立22個工作小組，針對所有議題進行細節談判，期望能在11月底向大眾公布他們的組閣協議，並在聖誕節前成立新政府。他們還同意將在12月6日選出蕭茲擔任新總理，這也讓在位16年的德國總理梅克爾最終還是無法打破柯爾（Helmut Kohl's）紀錄，成為德國二戰後任期最久的總理。她與柯爾只差16天。

三黨先前在探索談判達成的初期共識，包括不調高稅率或是增加政府債務。這兩者都是自民黨的主張。他們還同意調高最低時薪到12歐元，這是社民黨在競選期間提出的政見。

就綠黨而言，該黨在加速終結煤炭生產與其它氣候政策則是獲得其他兩黨的支持。另外綠黨還要求在上任一百天期間成立氣候專案小組，該小組將會每周在各部會進行協調，一旦新法不符合巴黎協定，該專案小組將有否決權。

在探索談判開始前，三大政黨在許多議題上都存在歧異。例如綠黨認為其他政黨應就降低煤炭生產與石化燃料方面，擬定更具體的計畫；此外針對減少航空旅遊對環境造成的傷害也應該提出因應對策。

至於自民黨則要求另外兩黨放棄高速公路實行限速的做法。不過氣候研究專家指出，實施限速有助德國降低碳排放。

(時報資訊)