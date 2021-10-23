受疫情延燒與供應鏈受阻加劇的衝擊，歐元區商業活動擴張力道放緩，10月綜合採購經理人指數（PMI）降至六個月低點，但美國在服務業表現亮眼的拉抬下，10月綜合PMI升至3個月高點。
研調機構IHS Markit22日公布，美國10月綜合PMI初值由9月的55升至57.3，改寫三個月新高。服務業PMI由54.9升至58.2，創下三個月新高 ，製造業PMI由60.7下滑至59.2，創下七個月新低。
IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「美國新冠確診人數持續下滑，令服務業10月開始復甦，為第四季經濟成長寫下強勁開頭。為了因應攀升需求，企業也開始擴大產能並增聘人手。」
IHS Markit同日數據顯示，歐元區10月綜合PMI初值由9月的56.2下滑至54.3，改寫六個月新低。儘管此數據維持在榮枯線50之上，卻是連續三個月下滑。其中，服務業PMI由56.4降至54.7，創下6個月新低，而製造業PMI由58.6略降至58.5，此為8個月低點。
至於衡量產出的分項指數從55.6降至53.2，創16個月新低。投入價格指數從70.9升至73.1，創1998年代中期開始此調查以來最高水平，顯示供應鏈受阻短期內恐難緩解。
IHS Markit表示，歐元區10月商業擴張力道為今年4月來最弱，但仍高於疫情爆發前長期平均值53。至於歐元區前兩大經濟體，德國10月綜合PMI初值由55.5跌至52，法國綜合PMI由55.3降至54.7。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：