受疫情延燒與供應鏈受阻加劇的衝擊，歐元區商業活動擴張力道放緩，10月綜合採購經理人指數（PMI）降至六個月低點，但美國在服務業表現亮眼的拉抬下，10月綜合PMI升至3個月高點。

研調機構IHS Markit22日公布，美國10月綜合PMI初值由9月的55升至57.3，改寫三個月新高。服務業PMI由54.9升至58.2，創下三個月新高 ，製造業PMI由60.7下滑至59.2，創下七個月新低。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「美國新冠確診人數持續下滑，令服務業10月開始復甦，為第四季經濟成長寫下強勁開頭。為了因應攀升需求，企業也開始擴大產能並增聘人手。」

IHS Markit同日數據顯示，歐元區10月綜合PMI初值由9月的56.2下滑至54.3，改寫六個月新低。儘管此數據維持在榮枯線50之上，卻是連續三個月下滑。其中，服務業PMI由56.4降至54.7，創下6個月新低，而製造業PMI由58.6略降至58.5，此為8個月低點。

至於衡量產出的分項指數從55.6降至53.2，創16個月新低。投入價格指數從70.9升至73.1，創1998年代中期開始此調查以來最高水平，顯示供應鏈受阻短期內恐難緩解。

IHS Markit表示，歐元區10月商業擴張力道為今年4月來最弱，但仍高於疫情爆發前長期平均值53。至於歐元區前兩大經濟體，德國10月綜合PMI初值由55.5跌至52，法國綜合PMI由55.3降至54.7。

(時報資訊)