近日美國聯準會（Fed）高層一再被踢爆涉嫌炒股，促使該央行21日（周四）宣布多項規範，包括禁止Fed官員持有個股和債券、限制相關投資活動等，預計未來幾個月開始實施。市場人士認為，Fed主席鮑爾藉由更嚴格的規範避免官員陷入投資爭議，此舉也有助拉抬低迷聲勢，為下屆續任鋪路。

Fed表示，最新規訂要求聯邦公開市場委員會（FOMC）成員與高級官員不得購買個股和債券，限制活躍交易，另也將增加申報和公開揭露的頻率。

最新政策意味資深Fed官員僅限於操作共同基金這類多元化的投資工具。Fed官員也不得持有特定企業股票，也不能投資個別債券、機構證券與衍生性合約。

鮑爾在聲明中指出，「這些嚴格的規範提高標準，為要向我們服務的公眾保證高級官員專心致力於Fed公共使命的立場。」

根據新規，為了避免投資時間點產生的利益衝突，官員必須提前45天通知、並取得核可才能買賣任何證券，而且須持有證券至少一年，此外「在金融市場壓力加劇時期」不得進行買賣。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）受訪時指出，「我很希望規則改變可讓我們將先前的事拋在腦後，回歸聚焦眼前的工作。」

近日兩位地區聯準銀行總裁陷入炒股疑雲，兩人相繼宣布辭職，Fed副主席克拉瑞達也因去年初的交易引發調查，甚至鮑爾本人也被揭露在去年股崩前夕拋售持股。由於這些人參與貨幣政策制定，因此股票操作時間點格外令人啟疑。

華府智庫卡托研究所資深研究員塞爾金（George Selgin）認為，Fed新規應是明智之舉，畢竟真正的內線交易或只是利用內部資訊進行的普通交易，實在很難清楚界定。近日Fed接二連三爆發炒股爭議，令鮑爾能否再續任四年蒙上陰霾。鮑爾任期到明年2月屆滿，白宮尚未宣布提名人選。

(時報資訊)