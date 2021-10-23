疫情嚴重衝擊飯店產業，近期傳出中部知名製藥廠鄭杏泰生技旗下、位於台中市大墩路精華地段的「喜佳美商務飯店」，開價2.6億元求售！據悉，鄭杏泰目前由二代接班，考量疫情下飯店經營不易，加上飯店屋齡達35年，由於房市買氣熱絡，準備將客房數63間的喜佳美飯店趁勢出脫。
台中房仲業者表示，喜佳美商務飯店擁有合法旅館執照，飯店掛賣消息才曝光一周，已接獲許多業者洽詢。新買家未來除可繼續經營旅館外，也適合作為長照中心或是月子中心。
據悉，研發「鄭杏泰救肺散」、「鄭杏泰胃達樂散」等藥品、成為家喻戶曉的鄭杏泰製藥廠，當年是彰化縣第一家甲級藥廠。白手起家的謝東波早年經營廣播電台出身，也經營過藥品生意，1974年接手鄭杏泰以藥品大眾化、價格合理化策略，將藥品成功外銷到東南亞市場。
鄭杏泰製藥隨著業務蓬勃發展，彰化北斗廠發展受限，1999年砸重金在台中工業區購地800多坪設廠，成為傳統中藥製劑GMP製藥廠；2002年再砸重資添購最先進設備，並更名為鄭杏泰生物科技公司。
據瞭解，謝東波經營藥廠長達40餘年，由於年事已高，近幾年逐漸退居幕後，改由女婿、鄭杏泰生技總經理黃鼎烈擔任代表人，同時經營「喜佳美商務飯店」，近期趁著房市走多頭行情、準備出售該飯店。
位於台中市南屯區五期重劃區大墩路與向上南路口的「喜佳美商務飯店」，地處熱鬧的大墩商圈，且距離七期文心森林公園不遠，飯店地坪127.63坪、建坪876.56坪，為地上七層樓建築，三至七樓共有63間客房，屋齡達35年，具有危老條件，為區域知名平價商務飯店。
台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，近兩年疫情衝擊飯店產業，尤其5月中疫情爆發以來，各家飯店住房率趨近於零，許多老飯店紛紛求售。近期隨著疫情趨緩，目前假日住房率已逐漸回溫，但平日住房率普遍低於二成，老飯店未來若想經營下去，勢必得花錢翻新轉型，但業者擔心疫情不知何時再起，部分業者選擇出脫換現金。
據了解，謝東波家族除了檯面上出售「喜佳美商務飯店」外，手中還握有台中市柳川東路早期自建的辦公住宅大樓，外傳也將出售，惟目前查無成交紀錄。
(時報資訊)
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