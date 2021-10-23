受惠企業大坪數辦公室的需求攀升，台北市辦公市場熱度快速往蛋白區延燒，其中南港辦公租金直追台北市中心，平均每坪月租達1,400~2,500元再度創高。仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣景氣在疫情中表現良好，部分有大面積需求、全棟企業總部大樓的企業，出現「總部郊區化」趨勢，進而帶動南港辦公租金攀升。

根據仲量聯行調查，台北市目前A級辦公大樓共有72棟，供給存量達75.4萬坪，疫情平緩後，新增供給吃緊，租金行情相對硬挺，漲勢一發不可收拾，平均每坪月租金水準達2,847元，年漲幅達1.3％。其中最貴在信義計畫區，平均約3,435元，遙遙領先其他商圈。

專家分析，目前信義計畫區部分頂級辦公大樓租金行情，每坪每月已動輒「坐4望5」，尤其高樓層辦公室更是奇貨可居，部分擁有大面積辦公室需求的企業，在市中心高租金咋舌之際，紛紛到蛋白區的南港、內湖等物色其他適當的標的物，帶動郊區辦公行情水漲船高。

仲量聯行副總經理劉建宇表示，近年南港區辦公需求穩定，2021年第三季新出租面積約815坪，空置率下降0.4％，來到0.8％。目前南軟一、二期來說，平均空置率是0，每坪月租已達1,200～1,600元；南港辦公平均租金達1,400～2,500元，再度站上史上最高。

劉建宇表示，目前南港辦公市場幾乎已經接近滿租，尚待2022年將完工的「台肥C2」案、「台壽C3」案、台電都更案等，在可見的未來，滿足市場對大坪數及整棟總部大樓需求。其中「台壽C3」案，由台灣人壽開發，將興建3座辦公大樓，其中近4萬800坪的商場，將由「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」大型購物園區進駐，規模為台北101購物商場的兩倍，將成為臺北市最大的購物商場。

仲量聯行指出，台北市正積極推動東區門戶計畫，9月中台電北儲都更案由冠德建設得標，建商普遍看好南港，租金可望持續攀升。趙正義分析，辦公市場在疫情緩和後持續成長，租金也持續攀升；但由於市場供給嚴重不足，需求將持續推高租金，直到2023年後，才會有下波較大新供給量體完工釋出。預期南港、內湖因租金相對優惠，將持續吸引客戶青睞。

(時報資訊)