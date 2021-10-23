受疫情影響，打亂全球的產業供應鏈，經濟部22日宣布，為因應市場現況，決議太陽光電設置案件於2019～2021年取得同意備案，在費率寬限期內且於2021年10～12月完工者，每度電外加費率0.2245元。

值得注意的是，2020年底訂出2021年太陽光電躉購費率時，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度3.7994～5.6707元；下半年費率介於每度3.7236～5.6281元。但受疫情影響，經濟部已宣布下半年費率同樣比照上半年完工費率，然而由於影響更加劇，所以再度宣布費率加成0.2245元。

經濟部表示，國內太陽光電產業受疫情持續影響，6月召開審定會決議下半年併網案場得適用上半年度較優費率，以減少國際原物料價格上漲衝擊。但由於影響持續，加上國內疫情逐漸緩解下加速復工導致人工成本增加，致使整體建置成本上漲幅度超出預期，22日臨時召開「再生能源躉購費率審議委員會」，在兼顧躉購制度及設置目標的情況下，讓躉購費率能及時反映市場現況，希望廠商能在疫情中加緊趕工。

經濟部官員說，目前全球供應鏈仍受疫情衝擊，基於國際能源價格走揚為全球共臨環境，加上疫情嚴峻及市場價格波動導致業者面臨整體建置成本波動劇烈，此屬不可預期通案因素，應該要適度予以反映俾維持合理投資誘因。

至於明年度的太陽光電費率，官員說，由於國際上變化仍大，能源局正在蒐集各方意見，預計年底會召開再生能源躉購費率審議委員會，到時候會把相關資料提交給委員參考，最終才會訂出明年度的躉購費率。至於是否會再調漲，則是仍需觀察這幾個月的變化。

(時報資訊)