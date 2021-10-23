隨著國內疫情趨緩，就業市場持續好轉，主計總處22日發布9月失業率為3.96％。勞動部22日表示，受益於產業數位轉型、宅經濟、遠距離應用等需求暢旺，連帶提升「電腦、電子產品及光學製品製造業」的徵才需求，9月徵才人數創下29個月新高。
據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6.6萬人，較8月減少8.05％，新登記求才人數總計9.9萬人，較8月減少13.81％，求供倍數為1.51倍，平均每一位求職者有1.51個工作機會。
勞動部表示，「電腦、電子產品及光學製品製造業」的徵才需求正熱，9月的徵才人數為4,166人，創下29個月新高，相較於8月成長15.5％，釋出的職缺中以「電力及電子設備組裝人員」、「其他製程控制技術員」、「包裝及有關機械操作人員」為最多，合計職缺數占電腦、電子產品及光學製品製造業總求才人數五成以上。從台灣就業通也可發現，艾訊、展訊精密工業、展達通訊、信邦電子、兆勁科技等公司，分別透過釋出不少職缺，工作內容以品保工程師／品管員、軟體工程師為主，其中展達通訊的軟體工程師與硬體研發工程師薪資最高可達58K，對相關產業有興趣的民眾，可以好好把握機會。
(時報資訊)
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