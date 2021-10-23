主計總處22日發布就業調查指出，隨著疫情趨緩，商業活動恢復，9月就業人數續增，失業率降至3.96％，終止連續四個月4％以上的失業率，創下近五個月最低，顯示勞動市場持續改善，研判第四季將再降低。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，9月調查結果反映國內勞動市場持續改善中，回顧2021年以來的勞動市場，受疫情衝擊，就業人數於5、6月累計減少22.3萬人，而隨著疫情趨穩，商業活動恢復，7、8、9三個月已回升了11.6萬人。
從失業率而言，隨著就業人數回升，過去幾個月暫時性失業情況已經緩解，失業率也逐步回降，自5月疫情三級警戒起，連月超過4％的失業率，於9月終於降至4％以下，創下近五個月最低。
此外，陳惠欣也表示，受失業波及的家庭人口於6月曾一度升破100萬人，隨著疫情趨穩，9月也已降至82萬人，顯示勞動市場確已逐月改善中。
主計總處指出，受失業波及人口之所以比失業人口多出近一倍，主要是因為家計負責人為全家經濟來源，一人失業將波及全家，若非家計負責人，其失業僅影響個人，主計總處依此進行估算，過去四年約在77～79萬人，今年受疫情升溫影響，波及人口明顯增加，9月雖仍逾80萬，但已逐漸趨緩。
9月各項勞動市場指標都比前一個月好轉，勞動市場是否已回到疫情前的情況？陳惠欣表示，9月3.96％還是創了近五年同月最高，而且就業人數還是比三級警戒前（2021年4月）少了10.7萬人，這說明勞動市雖已逐漸改善，但還沒有回到疫情前的水準。
(時報資訊)
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