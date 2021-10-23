超市龍頭全聯22日晚宣布併大潤發，在此之前，全聯董事長林敏雄即證實大潤發跟家樂福求售都曾找上全聯談，但最後全聯選擇大潤發，無疑準備將與剛併購超市頂好的量販店龍頭家樂福正面對決。據知情人士指出，家樂福有四成股權握在統一集團手上，加上家樂福開價太高，而據法國家樂福近期公布的財報，台灣家樂福為亞洲地區唯一且前三季營收相對穩定成長兩位數，議價空間不大。

全聯年底預計達1,068店，2022年預計超過1,100店，業績目標要超過1,600億元，且自南港開出4,000坪之後，全聯往大型化量販型超市邁進之路持續，接續五大生鮮物流中心之後，更在日前搶進冷鏈物流，全聯要做的不只是超市量販，雖說「全民超市」有些矯情，但確實要以超市切入都會、社區、擴大量販化、微商場化，讓全民以最合理價格埋品的企圖不變。

從疫情爆發後，全球原物料飛漲，包括油、醬油、米、飲品等均因應物料漲而在消費最後端也必須漲，但一旦遇到全聯、家樂福兩大零售通路巨獸，不僅要商品區隔化，連價格都要最便宜，幾乎所有食品、油品、飲品、家電、家用等都要做兩套不同包裝、系列，才能同步上全聯、家樂福，有業者即指出，全聯、家樂福彼此就是最大競爭者，以目前家樂福併購頂好超市所連結的全台量販、超市，總店數354家，2021今年業績上看900億元，對全聯來說仍還有一半的差距，全聯併大潤發除了加速量販化超市佈局，其在通路資源布局，將更彈性化。

(時報資訊)