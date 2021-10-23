國內超市龍頭全聯實業20日以約13.8億元，得標位於本洲產業園區內萬坪土地，將分兩期投入80億元，建置智慧化冷鏈物流中心，滿足市場對新鮮冷藏及冷凍食品的高度需求。這也是全聯2018年在同一園區投資9.8億元，打造自動化物流中心之後，另一布局高雄的重大投資案。
高雄副市長羅達生22日對此表示，高雄岡山本州將成為全聯在台最大、最完整的智慧物流園區。
全聯指出，生鮮、日配是全聯近年成長最快的兩個類別，每年成長都達二位數以上，為滿足顧客消費需求，增加新鮮冷藏、冷凍食品的冷鏈製造、倉儲及配送是重要課題，選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍空間，初期建築及樓地板面積超過萬坪要投資50億元，未來針對冷鏈所需軟硬體還要再投資約30億元，盼能達到省力化、效率化及自動化等三大目標。
全聯今年已陸續標下高雄前鎮、高雄岡山用地，將引進智慧物流帶動高雄物流產業升級，同時持續拓展門市據點，合計將新增超過千個就業機會，未來也會繼續與合作夥伴一起努力，為消費者帶來更多幸福感。羅達生表示，岡山本洲產業園區成立迄今逾20年，近年高市府積極輔導業者朝高階、高值及智慧應用領域轉型發展，吸引全聯加碼投資深耕高雄，高市府將跨局處全力支持，加速投資落地。
高雄經發局長廖泰翔指出，為了推動岡山本洲產業園區資產活化，今年7月經發局進行「管理及商業服務使用」的萬坪土地標售，吸引超市龍頭全聯以約13.8億元金額得標，21日正式核准全聯承購。全聯將分兩期投入共80億元建置智慧化冷鏈物流中心，高市府也將媒合在地新創企業、農特產品與全聯合作，以大帶小開拓商機，將高雄的優質產品銷往全台各地。全聯的投資後續，經發局的「投資高雄事務所」將指派專案經理全力協助，排除投資障礙、縮短建廠期程。
(時報資訊)
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