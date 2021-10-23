受到費城半導體指數跌破半年線影響，電子類股指數率先跌破年線，大盤9月底10初跌落8,523低點、15,159低點連結中長期上升線，創波段拉回16,162低點，由於電子類股指數的9月KD值領先交叉向下跌破80轉弱，在80以上鈍化長達11個月的大盤9月KD值也從高檔交叉向下，9月K值跌落80以下，略出現中長期轉弱現象。
通常中長多行情轉弱的訊號是先跌破中長期上升線支撐後向下，接著9月KD值從高檔交叉向下，出現中長期轉弱訊號，如無力反彈向上，反而跌破年線支撐，年線開始扣抵高指數區走低，那中長期趨勢將出現轉空壓力；大盤10月份回測12月均線（年線）後反彈，年線至明年元月都扣抵15,138點以下低指數區，除非大盤大跌至萬五以下，年線可望維持上升趨勢，過去除非是國際大利空衝擊，台股很少一次就摜破上升年線向下的，如2018年10日的美中貿易戰火，去年爆發的新冠疫情衝擊等，上揚的年線大都能發揮中長期保護短中期效果，減緩中期趨勢走空帶來的修正壓力。
不過當電子類股指數跌落年線，台股中期和中長期轉弱時，權值指標股台積電一直力守年線支撐，減緩電子指數和大盤修正壓力，讓大盤守穩在年線上；由於第三季法說會優於預期，第四季及明年營運展望正向，激勵台積電股價守住年線、反彈回月線及季線以上，帶領電子類股指數彈回年線及月線上，大盤也順勢彈回月線上，進一步季線反修正。大盤10月至22日，月K線留下影線守住年線抽腳反彈，讓9月D值未跟隨9月K值一併跌落80以下，化解中長期進一步弱化壓力，台股是中長期轉弱整理，中長多格局尚未改變。
台積電的年線在10月至12月間分別扣抵424元、472元及523元低股價區，年線可望維持上升趨勢，其月RSI和9月KD值都向下修正，不過月RSI在60以上，偏向強勢的中長期調整；中期在股價彈回20日線和季線後，周RSI彈回50以上，9周KD值出現收斂轉折，20線和季線漸扣抵低指數區，漸走平上揚，中期有整理後轉強現象，但台積電彈至600元後漲勢趨緩，能否轉強領軍上攻，是大盤能否突破季線及由18,034點連結17,633點之中期下降線壓力關鍵。
觀察台股近五年來的第四季行情表現，上漲機率達80％，大盤從7月的18,034高點拉回至10月的16,162低點後反彈，12月RSI由9月底的80.71下修至68.76左右，明顯緩和了過去中長期過熱現象，也預留後市的反彈空間。
除台積電和大盤年線上揚，發揮中長期保護短中期效果的低檔支撐外，台股本益比已修正至14倍上下的相對低點，如加計今年企業獲利，明年台股的殖利率應有4.5％上下，基本面也具低檔支撐保障。
以過去9月KD值出現較長時間高檔鈍化的強勢慣性來看，大盤中長期漲多拉回整理後，大都會反彈再突破前波高點或近高點的，如2013年12月至2014年8月，大盤9月KD值高檔鈍化達9個月，指數創9,593高點後拉回整理，之後再突破9,593高點，創10,014高點；2016年11月至2018年1月間，9月KD值高檔鈍化長達15個月，指數創11,270高點後回測年線後反彈至11,261高點，進入高檔震盪走勢，隨後才因美中貿易戰火升高衝擊而反轉大跌。
過去9月KD值高檔鈍化強勢慣性是否重現，台股能否再攻高點或近高點，接下來要觀察美聯準會縮表、中國限電、通膨上升等變數影響能否緩和，美10年公債殖利率突破1.5％後走勢而定，如通膨持續上升，美10年公債殖利率突破3月份1.73％高點，將不利以成長題材為主的科技股，費半指數如轉弱，占權值大的台股電子股走勢也會受到影響，大盤上攻高點的難度就增加。
大盤目前為中長期略轉弱、中期調整走勢，但中長多未變格局，短中期暫看短期上升線16,600點至中期下降線17,200點間震盪，17,500點以上則是大量套牢區，需放量消化上檔套牢賣壓，成交量如未放大，暫以選股區間來回操作因應，待大盤扭轉月線和20日均量向上助漲、9周KD值轉折交叉向上和12周RSI彈回50以上站穩，短期反彈進一步強化為中期反彈行情時，才能積極選股操作。
(時報資訊)
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