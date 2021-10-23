英特爾上季（10月2日止）營收受到上游供應短缺及中國打壓電玩產業影響，雖仍較去年同期成長5％，但不如華爾街預期，再加上該公司預警短期內投資廠房將使毛利率偏低，導致22日早盤股價暴跌10％。

　英特爾上季營收年增5％至192億美元，淨利68億美元。若排除英特爾賣給SK海力士（SK Hynix）的記憶體晶片部門營收，英特爾上季營收181億美元，不及華爾街預期的182億美元。

　英特爾預期本季營收約192億美元，也低於華爾街預期的194億美元。今年全年營收可望達到777億美元。

　英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，上季營收不如預期的主因是「庫存及供應鏈挑戰」。儘管電子裝置製造商持續收到大量訂單，但因電力控制器及乙太網路零件缺貨，阻礙這些客戶向英特爾採購更多晶片。

　英特爾PC晶片部門上季營收下滑2％至97億美元，其中筆電晶片營收下滑10％，所幸桌機晶片靠著高單價產品彌補整體部門營收。

(時報資訊)

#晶片 #英特爾 #毛利率 #營收 #供應鏈

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.94(0.21%)
05:04
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
05:04
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
05:16
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
10/22
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
10/22
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
10/22
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
10/22
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
10/22
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
00:05
德國DAX
15542.98 +70.42(0.46%)
10/22

延伸閱讀