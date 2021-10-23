英特爾上季（10月2日止）營收受到上游供應短缺及中國打壓電玩產業影響，雖仍較去年同期成長5％，但不如華爾街預期，再加上該公司預警短期內投資廠房將使毛利率偏低，導致22日早盤股價暴跌10％。

英特爾上季營收年增5％至192億美元，淨利68億美元。若排除英特爾賣給SK海力士（SK Hynix）的記憶體晶片部門營收，英特爾上季營收181億美元，不及華爾街預期的182億美元。

英特爾預期本季營收約192億美元，也低於華爾街預期的194億美元。今年全年營收可望達到777億美元。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，上季營收不如預期的主因是「庫存及供應鏈挑戰」。儘管電子裝置製造商持續收到大量訂單，但因電力控制器及乙太網路零件缺貨，阻礙這些客戶向英特爾採購更多晶片。

英特爾PC晶片部門上季營收下滑2％至97億美元，其中筆電晶片營收下滑10％，所幸桌機晶片靠著高單價產品彌補整體部門營收。

(時報資訊)