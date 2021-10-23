豪華車經銷商汎德永業掛牌屆滿一年之際，主要股東唐榮椿、唐如萱、唐慕蓮三兄妹22日申請轉讓個人名下所有持股，引發外界注目。汎德永業發言人紀千田表示，此次轉讓純粹為大股東家族財務規畫，後續將由唐家控股公司接手，對營運沒有影響。
據了解，唐家三兄妹逐步退出汎德永業經營第一線，藉轉讓個人持股淡化公司家族色彩，進一步強化專業經理人治理形象，也為不願接班的唐家第三代，打造公司永續經營的環境，當個「快樂的大股東」。
汎德永業22日公告，董事唐榮椿、唐如萱、唐慕蓮，將透過鉅額逐筆交易的方式，轉讓個人名下的汎德永業持股3,750張、489張、2,250張，合計近6,490張，以22日收盤價213.5元計算，交易總金額將達13.86億元。
據了解，唐家是汎德永業主要股東，但持股多半為家族旗下的控股公司持有，三兄妹個人名下持股合計僅占約8％，占比有限。
股本8.07億元的汎德永業，是國內最大的豪華進口車經銷商之一，主要經銷BMW、MINI、保時捷等豪華品牌車，及相關售後服務業務，去年合併營收達395.61億元、稅後淨利10.7億元，EPS達14.50元，連續七年賺逾一股本。今年前三季合併營收322.42億元，上半年EPS達7.65元，法人看好全年獲利將較去年成長。
(時報資訊)
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