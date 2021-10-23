台股第三季報行情提前上演，電子股連四日成交比重逾六成，HOLD住台股反彈格局，加權指數終場小跌0.77點以16,888.74點作收，周線連三紅，為7月以來首見佳績。

兆豐、群益、第一金及統一四大投顧認為，台股第三季獲利可望再創新猷，在基本面護體下，仍有機會續攻季線17,062點。

傳產股塑化、鋼鐵、航運22日遭空頭狙擊，壓抑加權指數盤中一度回測16,800點，所幸買盤逢低承接，台積電守穩600元關卡，台股5日線失而復得，成交量2,845.88億元。

三大法人合計賣超0.18億元，其中，外資賣超9.02億元、投信買超6.39億元、自營商買超2.45億元。在期貨部分，外資空單加碼1,836口至淨空單20,002口，期現貨偏空操作。

法人認為，在外銷訂單續創高、10月業績站在高崗、上市櫃公司第三季獲利兆元可期、新台幣由貶轉升，資金仍在境內等四大偏多因素支撐下，雖有美國聯準會（Fed）將縮債、美國十年期公債殖利率逼近1.7％等負面因素干擾，但美股已率先創歷史新高，台股下周有機會連動走揚，再戰萬七關卡。

兆豐投顧董事長李秀利分析，台股未能站穩萬七整數關卡，壓回留上影線，目前上檔除萬七關卡外，還有季線、半年線等反壓，且通膨壓力仍在，美債殖利率再度轉強，11月初有FOMC會議，短線不易一舉突破上檔壓力。惟台、美企業財報仍偏多預期，有助下檔支撐，在上有壓、下有撐情況下，台股短線將持續整理。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，7月第一周集中市場成交值3兆餘元，平均每天成交值達6,000億元，但10月近兩周成交值皆低於3,000億元，較高點時減少一半。且集中市場10月15日、10月19日大漲，成交量都未達3,000億元，市場觀望氣氛濃厚。

統一投顧董事長黎方國指出，台股上檔面臨季線與半年線17,000～17,200點的蓋頭反壓，加上近期成交量仍低於3,000億元，買盤力道不強，難以化解上檔重重壓力，操作上應以短打操作，逢高擇機獲利了結。

第一金投顧陳奕光認為，市場短線雖多空不明，但基本面報喜，9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7％，今年前九月累計訂單金額已達4,816.3億美元，全年有望站上6,000億美元大關，業績仍站在高崗上。且美國大咖科技股陸續發布財報，如有利多訊息，將可為台股增添上攻動能。

(時報資訊)

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