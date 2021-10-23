美超級財報周來臨，上市櫃也將進入財報密集公布期間，而在10月底前，共有盛群、聯發科、聯電、國巨、穩懋等電子指標廠舉辦法說，備受市場關注，預料供應鏈缺料、庫存狀況，乃至第四季、明年展望，將是市場關注焦點。

受惠美企業獲利亮眼，激勵國際股市表現，台股也在「護國神山」台積電法說後給出正向訊息後，進一步穩定市場信心，並帶動電子族群重返主流。

台新投顧副總黃文清指出，上市櫃法說陸續登場，包括第三季獲利及對產業後市看法都至關重要，是牽動月線能否翻紅，推升指數點火向上，挑戰季線、半年線關卡的重要引信。

統計10月底前，將召開法說公布最新財務數字的上市櫃共31家，其中又以電子族群為大宗，涵蓋不少重量級公司，像是聯發科、聯電、國巨、友達等，皆在各產業具關鍵地位。法人剖析，目前市場對電子終端需求疑慮並未完全消散，導致仍有不少買盤持續觀望，預計從後續各科技大廠法說內容中，可更深入定調整體供需展望。

在此波科技法說接力賽領跑的是MCU廠盛群，首發25日登場，對產品漲價效應貢獻與後續出貨動能為兩大關注焦點。

26日則由IC族群的智原、聯發科、力成「三劍客」上陣，除了聯發科是5G供應鏈重要風向球外，近期飆漲的人氣指標股智原也是市場聚焦熱點，在法說前夕「未演先轟動」，22日股價強攻漲停，並獲投信法人大舉押寶。

凱基投顧分析，智原9月營收8.39億元，改寫同期新高，年增67.7％，主要受惠特殊應用晶片ASIC貢獻提升，加上產品出貨動能強勁，看好第四季營運持續成長，法說行情可期。

另千金股譜瑞-KY將於27日舉辦法說，公司因高速傳輸介面成長動能挹注，預料營收貢獻逐步向上。

而聯電線上法說也在同日舉行，公布第三季財務暨營運報告，目前產能利用率持續滿載，加上產品平均售價提升，將帶動獲利成長，關注在聯電法說後，能否扭轉外資近期大砍持股動作。

(時報資訊)

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