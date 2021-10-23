每年購物旺季來了，10月陸續進入各家百貨公司周年慶，接下來還有雙11與雙12購物節，耶誕檔期等，信用卡發卡行都已摩拳擦掌，要推出刷卡促銷活動，每年第四季刷卡金額約占全年25～26％，前九月信用卡累計刷卡金額已達2.27兆元，估計全年刷卡金應可破3兆元。
今年前九月信用卡累計刷卡金額第一名的銀行是國泰世華銀，約3,655億元，比去年同期成長1.85％；第二名則是中信銀的3,542億元，同比成長5.38％，兩者間差距113億元，仍是有機會翻盤。
第三名則是玉山銀行的3,344億元，但玉山銀今年有縮減其神卡的回饋範圍，因此刷卡量同比減少近5.3％，第四名是台新銀行的2,575億元，成長1.53％；台北富邦銀信用卡前九月共刷2,244億元，成長11.4％之多，2019年開始擠掉花旗銀，穩坐第五大。
銀行業者透露，因為疫情減少出遊及實體購物，及第二季居家辦公等因素，今年刷卡量成長最大的是美食外送平台刷卡，成長一倍以上，其次是網購刷卡，有些信用卡有特別針對網購提供高回饋金，成長量就會極顯著；第三是量販商場的刷卡，由於疫情居家自煮，很多民眾上大賣場買物資、生鮮等，所以刷卡量也有顯著成長。
接下來的百貨周年慶、雙11及雙12購物節等，各銀行亦都有加碼方案，希望進一步刺激刷卡消費，加上民眾拿了五倍券，亦有很多是要買日常雜貨與去百貨公司消費，估計第四季全體信用卡刷卡量應有7,500億元以上。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：