每年購物旺季來了，10月陸續進入各家百貨公司周年慶，接下來還有雙11與雙12購物節，耶誕檔期等，信用卡發卡行都已摩拳擦掌，要推出刷卡促銷活動，每年第四季刷卡金額約占全年25～26％，前九月信用卡累計刷卡金額已達2.27兆元，估計全年刷卡金應可破3兆元。

今年前九月信用卡累計刷卡金額第一名的銀行是國泰世華銀，約3,655億元，比去年同期成長1.85％；第二名則是中信銀的3,542億元，同比成長5.38％，兩者間差距113億元，仍是有機會翻盤。

第三名則是玉山銀行的3,344億元，但玉山銀今年有縮減其神卡的回饋範圍，因此刷卡量同比減少近5.3％，第四名是台新銀行的2,575億元，成長1.53％；台北富邦銀信用卡前九月共刷2,244億元，成長11.4％之多，2019年開始擠掉花旗銀，穩坐第五大。

銀行業者透露，因為疫情減少出遊及實體購物，及第二季居家辦公等因素，今年刷卡量成長最大的是美食外送平台刷卡，成長一倍以上，其次是網購刷卡，有些信用卡有特別針對網購提供高回饋金，成長量就會極顯著；第三是量販商場的刷卡，由於疫情居家自煮，很多民眾上大賣場買物資、生鮮等，所以刷卡量也有顯著成長。

接下來的百貨周年慶、雙11及雙12購物節等，各銀行亦都有加碼方案，希望進一步刺激刷卡消費，加上民眾拿了五倍券，亦有很多是要買日常雜貨與去百貨公司消費，估計第四季全體信用卡刷卡量應有7,500億元以上。

(時報資訊)