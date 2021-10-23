2021年前九月信用卡發卡王出爐。中信銀行以前九月新增發卡69.59萬張、比去年同期成長近13％，持續維持發卡王的地位，但2020年新發卡量第四名的國泰世華銀行，今年第三季開始急起直追，8月及9月合計新發卡逾34.77萬張，前九月以68.93萬張拿下新發卡量第二名，年成長21％。
中信與國泰世華在前九月累計新發卡張數只差6,647張，國泰世華近二月每月都發逾16～18萬張卡，若持續下去，則仍難判斷誰會是2021年全年發卡王。
由於許多信用卡持卡人最愛「無腦刷」，加上許多銀行推卡友或線上辦卡快速核卡，不少人會追求高回饋，持續辦卡與剪卡的動作，所以銀行新增發卡量近年每年都是500萬～700多萬張。
2020年2月開始新冠肺炎蔓延全球，台灣去年全年信用卡新發卡數達637萬張，比2019年減少逾18％，2021年5月下旬新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，所以6月發卡量僅29.4萬張，創2016年2月之後，即64個月單月發卡新低，但7月已拉升到近40萬張新發卡量，8、9月已恢復到單月發卡50萬張以上，主要是許多銀行推線上可速辦的虛擬信用卡，讓發卡量快速成長。
今年前九月合計新發卡量434萬張，還是比去年同期衰退近12％，即少發近59萬張新卡，但隨著疫情警戒降低，民眾恢復出遊、購物，加上10月開始的百貨周年慶、雙11、雙12、耶誕檔期等，應該也會有不少追求回饋率的精打細算族，會增辦新信用卡。前九月除了中信、國泰世華新增發卡量是第一及第二名，去年全年發卡量第五名的台新銀行，新發卡47.72萬張，排名第三，但比去年同期減少近4％；去年全年發卡量第三名的台北富邦銀則發42.39萬張，暫排第四；去年全年發卡第二名的玉山銀，僅發40萬多張，排名第五。
(時報資訊)
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