花旗銀行正出售海外消金財管業務，完全無礙全球花旗集團2022年儲備主管（MA）的招募行動，即日起至11月21日止的一系列公開徵才對象，還包括暑期實習生。花旗台灣團隊表示，企業金融部門此次開出的職缺較以來往多，儲備主管名額維持往年水準，人數上亦與其他在台外銀相當。
花旗（台灣）銀行歷年從集團提供的MA名額約20名，取得資格的「花旗寶寶」會在各部門輪調，包括消費金融、財富管理、企金、法金或行政作業部門，近年新增數位金融職缺，經過此次美國總部的業務調整，此次參與花旗（台灣）銀行2022年暑期實習生與儲備主管徵才的社會新鮮人，若獲得考試通過，明年春季進入花旗（台灣）工作會以企金部門為優先。
企金業務在花旗（台灣）銀行的獲利能力，與消金財管業務五五波，以該行近五年平均全年獲利百億元計算，企金團隊占50％，是在人力較少、不必通路行銷費用下，創造極高的獲利率，業務力和獲利力更勝於外銀同業和本國大型銀行。更有甚者，花旗（台灣）銀行歷年來的董事長、總經理，均以企金主管大將為優先派任，目前花旗台灣董／總座莫兆鴻、張聖心都是MA進行、累積豐厚企金背景。
今年花旗出售消金業務的消息，在亞太地區炒得沸沸揚揚，全球招募活動和往年唯一不同是從實體說明會改為線上，主要是受到疫情的限制，卻照樣吸引許多年輕學子上網報名申請，而隨著金融服務的樣貌逐漸轉變，跨界的金融人才需求日益增加，花旗人才招募已不限於金融商管科系學生，反映出大學生仍對花旗品牌著迷、期盼跨國金融機構的歷練，未來轉職到金融同業絕對值得。
花旗表示，自1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷與時俱進地建構全面完整人才培訓制度。
(時報資訊)
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