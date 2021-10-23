受惠美國費城半導體指數21日落後補漲1.12％，以及美國對華為及中芯供應商放行千億美元出口許可，22日上市櫃半導體類股指數雙雙站上季線，領先加權指數及櫃買指數收復所有均線。外資強補半導體股，尤其對台積電及聯發科買超各逾20億元，推升台積電站回600元關卡。
外資22日在集中市場賣超9億餘元，卻大舉敲進上市半導體股，上市半導體成交占比維持高峰，達36.26％；另外資對上櫃市場則是大舉買超24.56億元，為10月來第二高買超金額，上櫃半導體成交值占比更達69％、直逼七成大關。過去外資買超多以權值股為主，但近日已擴散至中小型股，成為催化這波中小型半導體大漲的重要推手。
台積電及聯發科仍是外資的最愛，22日各狂敲24.93億元及20.74億元，台積電領先站上所有均線後，22日重新站上600元大關，聯發科收926元大漲13元，蓄勢向半年線930元叩關。上市半導體強勢指標立積、義隆及智原衝上漲停，創意、愛普*、凌陽、新唐，以及股王矽力-KY等股，都大漲4～8％以上。
上櫃半導體漲勢更凌厲，聚積、驊訊、宏觀、晶宏、IET-KY及點序等都以漲停作收，信驊、家登、原相及杰力等10多檔個股，收盤均大漲4～8％之間。
萬寶投顧董事長朱成志及華南投顧董事長儲祥生都認為，目前市場對矽智財（IP）股、IC設計股等高成長題材較有共識，這些中小股獲特定人拉抬、具籌碼優勢，因而掀起比價行情。
朱成志說，市場呈現輪漲格局，IP股成為多頭指標，以投信近來買超股主要鎖定明年獲利成長的電子股，包括IC設計股、微處理控制器（MCU）等。
儲祥生分析，IP股力旺、智原、創意及世芯-KY等股近日飆漲，儘管市場「曲高和寡」，但市場已形成一股趨勢，另趨動IC、電源管理IC及MCU較受市場認同，主因近來股價反應明年獲利衰退而領跌25～30％，若明年獲利減幅不如市場預期，則股價有望彈升。（相關新聞見A3）
(時報資訊)
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