美國近兩年將華為和中芯國際列入實體清單，進行制裁，但近日傳出，美國商務部在2020年底至2021年初，大量批准美國廠商對華為和中芯國際的出口許可申請，獲批准的產品和技術價值逾千億美元。

　華為在2019年5月被美國列入實體清單，禁止將美國技術和產品輸給華為。隨後在中美經貿談判的推進下，不少美商申請與華為貿易的案件曾獲得批准。中芯國際則是在2020年12月被列入實體清單。

　路透21日引述美國國會文件表示，2020年11月至2021年4月這段期間，華為、中芯國際的美國供應商們遞交的貿易許可申請，獲得政府的大量批准。

　美東時間21日，美國眾議院外交事務委員會投票同意首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）關於發表貿易許可證數據的要求，國會在2021年5月從美國商務部收到相關文件。

　文件顯示，這段時間中，有113項關於華為的出口許可證被批准，價值總計約610億美元，批准率約為69％。另有188項關於中芯國際的出口許可證被批准，價值總計約420億美元，批准率更高達90％。

　上述許可證有效期限一般為四年。報導還指出，在川普政府時期，被列入實體清單的華為，共獲得規模870億美元的貿易許可證。

　先將中企列入實體清單，卻又輕易放行供應商向其出貨，此項作法引發部分議員不滿。報導引述共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）說法稱，拜登應該解釋，為何這些中企能一直被豁免，案例反映出拜登政府沒有認真看待來自中國的威脅。

　美國商務部表示，若任意公開許可證批准狀況，可能導致審批政治化、不中立。商務部強調，獲批的許可證申請並不代表實際出口量，所有許可證當中僅有約半數被使用。商務部也重申，涉及華為、中芯的許可證申請，是根據川普時期制定的標準處理，拜登政府僅是維持相同標準。

　外界分析，為了美國企業的利益，美國可能會死守華為5G、中芯先進製程的底線，在此之外，則有限度批准供貨給這些中企。而相關文件也指出，被批准的多數項目為非敏感類的物品。

　（相關新聞見A7）

(時報資訊)

#美國 #中芯 #華為 #供應商 #5G

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