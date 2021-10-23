國內流通版圖再投震撼彈！傳聞許久的大潤發出售案終於拍板，由超市龍頭全聯22日宣布收購大潤發流通事業法商歐尚集團及潤泰集團所持有股權，此交易包含大潤發，自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，推估交易額在130.03億元，此一收購案預計於2022年中完成。
大潤發流通事業是潤泰企業集團總裁尹衍樑於1996年創設，全台灣有22間量販店、先前外電一度傳出法國歐尚集團考慮以3～4億美元出脫台灣大潤發65％股權。惟在歷經半年後，全聯一口氣收購歐尚與潤泰集團所持有大潤發股權。根據大潤發內部公告，歐尚已將持有之大潤發股份（64.83％）出售給全聯集團，潤泰集團也同時出售其在大潤發的股份。因此，大潤發95.97％的股份將由全聯集團持有。
潤泰新跟潤泰全22日晚間分別公告出售持有大潤發股權，出售金額各為13.03億元，以兩公司各持股10％推算，此次全聯買下大潤發金額將達130.03億元。不過，全聯官方尚未公布具體交易數字。
外界估計，若再包括大潤發在全台的土地和建物、經營權及品牌，此次交易金額有可能高達150億元。潤泰全球副總經理李天傑表示，此次潤泰全出售大潤發股權之後，還是會維持中和店、中崙店兩個據點的加盟。
從2020年起，市場一再傳出大潤發、家樂福法商持股對外求售，收購者包括統一集團、全聯、遠東愛買、甚至富邦momo等，直至10月初，全聯董事長林敏雄首度坦承「家樂福、大潤發要賣，其實都有找過全聯」，但這個話題很敏感，「講要或不要都很敏感」，好像量販業不是好行業，不是第一就做不下。不過他也透露，跨國企業比較難經營，在地經營比較好，似乎亦透露出收購本土大潤發意願相對高，全聯併購大潤發此舉係直接正面對決量販龍頭家樂福，或是為下一個標的做準備，更引發業界高度關注。
全聯年底將達1,068店，2022年預計超過1,100店，業績目標超過1,600億元，而大潤發量販目前全台有22店，2022年加入全聯版圖，無疑如虎如翼，一旦全聯超市放大量販化，有機會同步在量販、超市業都搶第一。
全聯表示，交易之完成仍需通過主管機關審查確認，未來，全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。
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(時報資訊)
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