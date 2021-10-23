台股面臨季線反壓，遲未收復萬七關卡，所幸本土資金陸續回籠，推升櫃買指數連七紅，顯示買盤鎖定中小型題材股布局。法人指出，可篩選股本小，近5日交投放量、且獲三大法人進場助攻，力挺股價領先收復所有均線的個股，包括奇鋐、嘉晶等15檔，有望「小兵立大功」，續扮多頭指標。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股穩步反彈，目前在萬七關前來回踱步，雖然電子股成交占比已回到六成之上，但整體來看，主流族群還在凝聚市場共識當中，呈現類股輪動格局，預期指數以盤整走堅的機率較高，尤其在台股量能仍未進一步放大時，股本小的個股有籌碼輕盈等優勢，若配合利多題材發酵，股價更具表現機會。

據統計，符合股本小（低於50億元）、三大法人偏多操作，近5日買超千張以上，股價不僅已從前波跌勢中站穩腳步，位居短、中、長期均線之上，並沿5日線走高，共有奇鋐、嘉晶、光磊、智原、泰鼎-KY、偉詮電、景碩、新唐、聚和、基泰、晶宏、惠特、德微、揚明光、晶焱，籌碼面、資金面、技術面正向，月底前續航力值得關注。

群益投顧分析師廖健佑認為，台股進入季線攻防戰，料不容易一次就闖關成功，但站穩月線之上，仍可望延續多方反攻氣勢。

另從資金布局方向來看，大致分為兩大題材，第一是第三季獲利看好，成長動能暢旺的電子零組件，包括IC設計、車用電子等；第二是在國際科技大廠紛紛喊出進軍「元宇宙」消息下，催化做夢行情提前發酵，類股以中小型電子股居多，獲買盤追捧。

由於客戶伺服器、資料中心領域成長力道強勁，奇鋐訂單動能暢旺，市場預期下半年獲利表現將更勝上半年，外資單日大買1.1萬張，持股占比達42.1％，一舉突破今年新高，展現押寶業績題材企圖。

法人指出，晶焱因高速傳輸USB控制IC高成長，帶動靜電保護元件ESD晶片需求不斷看增，且下半年獲得更多產能支援，預料營運表現更佳，為10月以來投信大力加碼的認養股之一。

揚明光第三季受惠缺料情況改善，以及光學零件、車用鏡頭出貨走強，帶動獲利回升，且近期搭上美系大廠AR/VR頭戴顯示裝置題材，22日放量走高攻上134元漲停價，再創波段新高。

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(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意