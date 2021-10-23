全球通膨壓力鍋持續加溫中，雖各國政府與研究機構對「通膨」2字的看法、見解不同，但對所有投資者而言，最重要的還是當通膨降臨時，我的錢要擺哪裡，怎麼做能才能穩穩守護「荷包君」，讓錢不但不變薄，反而還能發福養胖。
通膨怪獸進逼時，消費者最明顯的感受就是物價飛漲，萬寶投顧總經理蔡明彰形容，不妨把通膨想成「1種稅」，因為貨幣的購買力下降，民眾如同被減薪，以前100元的東西得花120、130元才能入手，就像被政府多課了一筆稅金。
考量通膨對經濟具強大殺傷力，股市又是經濟櫥窗，專家多建議，投資人的持股水位不宜過高，降至5成較保險，且最好持有收益率大於通膨率的族群，如成本上升還能順利漲價的原物料股、高殖利率的資產營建股，以及受惠利差空間擴大的金融股。
▲原物料股：塑化、水泥價格轉嫁能力強
雖水泥、建材、鋼鐵、紡織、航運、塑膠、橡膠等7大產業都與原物料報價息息相關，但部分類股近期基期過高，如鋼鐵雖然業績佳，但股價位階偏高，股價續航力恐不足；人氣指標航運股則是股價高點已過，股價也領先1到2季表態，未來業績雖看增、卻缺驚喜，且將進入產業淡季。
反觀塑化族群，法人認為，美國墨西哥灣的原油產區，在8月底颶風過後仍未完全恢復，另原油庫存偏低與OPEC（石油輸出國組織）暫無大量增產計畫，都讓近期國際油價持續攀高，考量塑化品由原油提煉而成，油價上漲時產品報價亦受激勵，廠商又具低價庫存，加上下游廠商擔心價格愈來愈貴，客戶回補庫存意願也高。
此外，第4季是傳統塑化旺季，常態是10月上漲、11月震盪、12月再漲，現在大陸能耗雙控政策執行下，塑化報價強彈，基本面有撐，法人建議可關注台塑及台聚等2大集團表現。
至於大陸水泥價格在限電、煤炭成本激增下飆漲，至10月20日止，水泥均價升至每噸572.77元人民幣，2個月急漲39%，創下今年新高，也讓估值偏低的水泥族群受青睞，美系外資認為，儘管煤炭成本提高，但西進水泥大廠的毛利應會超越去年水準，且第4季至明年上半年的獲利成長曲線亮麗。
▲資產營建股：高殖利率是護身符
雖各界對房市景氣榮枯的觀點仍有爭議，但房地產可抗通膨卻是普世原則，股價沉寂多時的營建股、手握大批土地的老牌資產股，都有可能因此鹹魚翻生。
不過，資產股的每股淨值遠比每股純益（EPS）重要，法人建議，挑選股價淨值比小於1.2倍的個股，補漲空間才大，同時留意公司土地是否持續開發利用，才能篩選出貨真價實的「田僑仔股」。
至於營建股，近年已實施「完工比例法」入帳的會計制度，股價較過往平穩，選擇高配息的標的，投資風險不大，若還是不放心，專家建議，可觀察資產負債表的「合約負債」、「未認列之合約承諾」等2項預售屋銷售指標，前者是買家支付給建商的訂金，後者是建案未完工前的入帳金額，若2指標均逐季上升，代表公司不但持續推案且預售佳，獲利前景有撐。
▲金融股：獲利創高+升息受惠雙利多
雖被歸類為股性不活潑的大牛股，但9月以來卻見外資頻加碼，究其原因，除了配息政策穩定、政府高度監管，今年15家上市櫃金控股前3季獲利近5000億元，年增6成也是一大主因，其中包括國泰金、中信金、富邦金、元大金、開發金、新光金、台新金、永豐金、華南金、日盛金等10家，更已賺贏去年全年。
除獲利基本面具優勢，明年產業展望也傾向樂觀，因美國Fed（聯準會）11月將縮減購債規模，估計明年正式升息，一旦全球央行升勢確立，除銀行利差擴大，壽險業手中的債券殖利率也看升，再伴隨明年全球景氣順利走出疫情谷底，企業融資需求增加，也會挹注獲利，都對金融業有利，也讓股價具備補漲價值。
(時報資訊)
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