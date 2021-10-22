傳聞許久的大潤發出售案，終於塵埃落定，由超市龍頭全聯22日宣布收購大潤發流通事業，將為全聯全台1,000多家門市新添量販事業；目前大潤發全台有22店，全聯指出，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成。
全聯董事長林敏雄在十月初才坦承，「家樂福、大潤發要賣，其實都有找過全聯」，但這個話題很敏感，「講要或不要都很敏感」，但他也透露，跨國企業比較難經營，在地經營比較好，似乎亦凸顯收購本土大潤發意願相對高；全聯年底將達1,068店，明年預計超過1,100店， 業績目標超過1,600億元，而大潤發事業明年加入，無疑如虎添翼。
大潤發流通事業為歐尚集團及潤泰集團所持有股權。此次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，亦相對透露大潤發量販品牌有意延續，此一收購案預計於2022年中完成，全聯表示，交易之完成仍需通過主管機關審查確認，未來，全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。
(時報資訊)
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