台灣家樂福、大潤發屢傳法國大股東出售股權一事，全聯先前曾坦言，2家都曾找上門過，今（22日）晚全聯福利中心正式宣布，將收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權，預計於2022年中完成。

全聯表示，此次交易含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。未來，全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

(時報資訊)

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