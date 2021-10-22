我國與印度22日在經濟部國際貿易局局長江文若、行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮、印度商工部、印度農業暨加工食品輸出發展局共同見證下，由我駐印度代表處大使葛葆萱與印度臺北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）以視訊會議方式完成簽署及換函，進一步促進兩國有機農產品貿易與食品關聯產業的合作。
近年來國人對於有機產品的需求提高，各界亦積極投入有機農產品生產研發，而印度是新南向政策積極推展的重要夥伴國，並有歷史悠久的傳統香料與草藥發展經驗，近年其政府更透過國家永續農業計畫，推動有機耕作，本協議將是雙方未來在有機產品貿易及發展合作的一大助力。
江文若表示，我國多元優質農產品以及食品機械產業，均有很大的拓銷潛力。臺印雙方貿易和農政單位攜手努力數年，終於達成「有機農產品同等性相互承認協議」，開啟雙方有機農產品的生產及銷售通路大門。
江文若並指出，此次將跨國有機農產品合作的版圖拓展至南亞地區，意義非凡，有助兩國進一步促進貿易、投資及供應鏈合作，創造更大經濟效益。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：