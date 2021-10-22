電動車龍頭特斯拉（Tesla）如今市值接近9千億美元，足足是傳統車廠豐田汽車（Toyota）的3倍，約佔全球汽車製造商市值加總的35％。特斯拉因應供應鏈受阻能力優於同業，使其全球市值最高汽車製造商的地位越坐越穩。

另外，特斯拉德國新廠傳出延後啟用的消息，原因在於該公司未能取得所有環境評估執照。特斯拉原本計劃該廠於今年底開始投產，明年初開始向客戶交車。摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）持續看好特斯拉股價表現，主因在他認為特斯拉整體獲利表現優於同業，而自駕軟體銷售與保險等加值服務也為該公司帶來額外收入。

瓊納斯長期看多特斯拉，儘管他設定的最新目標價格為900美元，僅比特斯拉目前股價略高。但他預估該公司2030年每年電動車銷量上看580萬台。特斯拉今年銷量推估約89萬台。

(時報資訊)