台股本周震盪上揚行情，周K線連三紅，加權指數也站上月線；台新投顧下周看好八大題材類股，包含：半導體、再生能源股、PCB股、蘋概股、金融股、鋼鐵股、塑膠股、紡織製鞋股等，研判下周指數將在16,500-17,100點區間震盪。
台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.電子新產品陸續發表，有利相關新產品供應鏈廠商業績表現。2.振興五倍券上路，為內需產業帶來資金活水。3.疫苗持續施打及覆蓋率上升，疫情趨緩。
但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.進入國內外企業財報高峰期，業績變數值得關注。2.美國將縮減購債，不利資金行情。3.外資近期雖偏向買超，但買超不連續，後市動向仍要持續留意。
(時報資訊)
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